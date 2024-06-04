На Харківщину відправляють окупантів, які напередодні відмовилися воювати

Російські мобілізовані. Ілюстративне фото: росЗМІ

Росія примусово відправляє на фронт в Україну чоловіків, які відмовилися воювати. Це пов'язано з тим, що наступ на Харківську область розпочався недоукомплектованими військами.

Про це пише ISW.

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Аналітики вважають, що російські війська розпочали наступ на півночі Харківської області, коли їх війська там були недоукомплектовані. Тому міноборони вирішило відправити на фронт чоловіків, які очікують на судовий розгляд щодо відмови воювати. Таким чином ворог хоче посилити обмежені сили на цій ділянці.

Російські ЗМІ пишуть, що військові утримують чоловіків у частинах, допоки вони очікують суду за злочини, пов'язані з їхньою відмовою воювати. А потім їхні суди раптово скасовують і швидко відправляють росіян в Україну.

Також аби змусити солдатів їхати в Україну, російська влада застосовувала до деяких фізичне насильство, а інших вивозила з камер й відправляла на фронт під дулом пістолета. Загалом було скасовано судові процеси над щонайменше 170 військовослужбовцями, які відмовилися воювати. Водночас слідчі, прокурори та адвокати не знали про це.

Раніше Інститут вивчення війни також писав, що Росія планує придбати уранові активи у Нігері. Наразі вони належать французькій компанії.

Крім того, ISW виявив докази, які підтверджують захоплення росіянами близько 752 квадратних кілометрів української території у 2024 році.