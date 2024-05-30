Росія звинуватила Україну у зриві обміну військовополоненими

Російські військовополонені та бійці ЗСУ. Фото: Анатолій Степанов/AFP

Росіяни звинуватили Україну в тому, що саме через неї обмін військовополоненими був припинений на кілька місяців. Українська сторона стверджує, що Росія дуже жорстоко поводиться з полоненими українцями.

Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW), посилаючись на міжнародні ЗМІ.

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"Призначена Кремлем російська уповноважена з прав людини Тетяна Москалькова звинуватила Україну у висуненні "надуманих вимог", які спричинили паузу в обміні військовополоненими протягом останніх кількох місяців, і заявила, що Росія зробила все можливе для підтримки діалогу з українським урядом", — йдеться в матеріалі ISW.

Аналітики посилаються на висловлювання українського представника координаційного штабу з питань лікування військовополонених Петра Яценка, який ще восени 2023 року повідомив, що росіяни з невстановлених причин перервали влітку 2023 року процес обміну полоненими.

"Останній обмін військовополоненими між Росією та Україною відбувся 8 лютого 2024 року за сприяння Об’єднаних Арабських Еміратів", — повідомляють в Інституті вивчення війни.

Аналітики зазначають, що впродовж останніх місяців Росія активно порушує багато статей "Женевської конвенції про військовополонених". Бували неодноразові випадки, коли українців страчували у російському полоні, чи використовували їх як живий щит на полі бою.

"Звинувачення Москалькової в тому, що Україна є стороною, відповідальною за припинення обміну військовополоненими, може бути спробою риторично перекласти провину на Україну та завуалювати перелік добре задокументованих російських знущань над українськими військовополоненими", — підсумували в ISW.

Нагадаємо, раніше в Україні відкрили вже третій табір для російських військовополонених через припинення обміну зі сторони РФ та через збільшення кількості російських дезертирів на полі бою.

У неділюю, 26 травня, на вулиці Києва вийшли сотні людей, які вимагали звільнити українських військовополонених із російських в'язниць.