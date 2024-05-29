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В Україні відкрили новий табір для утримання полонених окупантів

29 травня 2024 18:35
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В Україні запрацював третій табір для утримання полонених окупантів
Полонені російські окупанти. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

В Україні запрацював новий табір утримання військовополонених "Центр-3". Він уже прийняв перших російських окупантів, яких захопили бійці ЗСУ.

Про це повідомив проєкт "Хочу жить" у середу, 29 травня.

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Табір для утримання полонених окупантів

"Через велику кількість росіян, які здалися в полон, і фактичне блокування обмінів російською стороною, Україна змушена відкривати нові місця утримання військовополонених. Ймовірно, це не останній такий табір для військовополонених росіян, що розпочав роботу цьогоріч", — йдеться у повідомленні.

У "Хочу жить" наголосили, що на відміну від Росії Україна дотримується Женевської конвенції. Окупантів, які опинилися в полоні, утримують не в колоніях суворого режиму разом з ув'язненими, а в передбачених саме для військовополонених таборах і спецдільницях при СІЗО.

До того ж загарбників не позбавляють зв'язку з рідними. До них пускають Міжнародний Червоний Хрест, вони мають змогу отримувати посилки та грошові перекази, працювати, займатися спортом і дозвіллям.

Нагадаємо, бійці Третьої окремої штурмової бригади захопили велику партію російських окупантів. Один із загарбників розповів, що вони йшли на штурм, а потрапили в полон.

Також основною проблемою в пошуку зниклих безвісти українців є відсутність комунікації з РФ. Країна-агресор не передає Україні інформацію про те, хто саме перебуває в полоні.

війна
росіяни
Україна
окупанти
полонені

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