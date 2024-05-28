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У Росії вперше зізналися, що утримують в полоні українську журналістку

28 травня 2024 00:32
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Росії вперше зізналися, що утримують в полоні українську журналістку
Українська журналістка Вікторія Рощина. Фото: Вікторія Рощина / Twitter
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Росія утримує в полоні українську журналістку Вікторію Рощину, яка зникла на тимчасово окупованих територіях в серпні 2023 року. Про це йдеться в листі, який батьку медійниці Володимиру Рощину, надіслало російське Міністерство оборони у відповідь на його запит.

Про це повідомляє Національна спілка журналістів України в понеділок, 27 травня. 

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"За наявними відомостями, Рощина Вікторія Володимирівна, 6.10.1996 року народження, затримана і наразі перебуває на території Російської Федерації", — вказано в листі російської військової поліції.

Рощин отримав листа 22 квітня 2024 року, опісля він звернувся до Червоного Хреста, який підтвердив, що журналістка в полоні, однак до неї немає доступу.

Як відомо, журналістка Вікторія Рощина зникла на тимчасово окупованих Росією територіях в серпні 2023 року, про що стало відомо в жовтні. За словами головної редакторки "Української правди" Севгіль Мусаєвої, Рощина не мала редакційного завдання від "УП", однак вона була їхньою позаштатною авторкою. Також редакції не було відомо, над яким матеріалом працювала Вікторія.

Також раніше в березні 2022 року журналістку захопили й 10 днів тримали в Бердянську російські загарбники, коли вона прямувала у гуманітарній колоні із Запоріжжя до Маріуполя. Тоді Рощина писала статтю для hromadske.

Додамо, що голова Комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин закликав світову спільноту допомогти звільнити українських журналістів з полону Росії. Станом на кінець квітня щонайменше 26 медійників перебувають під режимом диктатора Путіна.

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