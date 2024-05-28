В России впервые признались, что удерживают в плену украинскую журналистку

Украинская журналистка Виктория Рощина. Фото: Виктория Рощина / Twitter

Россия удерживает в плену украинскую журналистку Викторию Рощину, пропавшую на временно оккупированных территориях в августе 2023 года. Об этом говорится в письме, которое отцу медийницы Владимиру Рощину, отправило российское Министерство обороны в ответ на его запрос.

Об этом сообщает Национальный союз журналистов Украины в понедельник, 27 мая.

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Россия удерживает Викторию Рощину

"По имеющимся сведениям, Рощина Виктория Владимировна, 6.10.1996 года рождения, задержана и находится на территории Российской Федерации", — указано в письме российской военной полиции.

Рощин получил письмо 22 апреля 2024 года, затем он обратился к Красному Кресту, который подтвердил, что журналистка в плену, однако к ней нет доступа.

Как известно, журналистка Виктория Рощина исчезла на временно оккупированных Россией территориях в августе 2023 года, о чем стало известно в октябре. По словам главного редактора "Украинской правды" Севгиль Мусаевой, Рощина не имела редакционной задачи от "УП", однако она была их внештатным автором. Также редакции не было известно над каким материалом работала Виктория.

Также ранее в марте 2022 года журналистку захватили и 10 дней держали в Бердянске российские захватчики, когда она направлялась в гуманитарной колоне из Запорожья в Мариуполь. Тогда Рощина писала статью для hromadske.

Добавим, что глава Комитета ВР по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин призвал мировое сообщество помочь освободить украинских журналистов из плена России. По состоянию на конец апреля по меньшей мере 26 медийщиков находятся под режимом диктатора Путина.