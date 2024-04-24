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Нардеп Юрчишин закликав світ допомогти звільнити полонених українських журналістів

24 квітня 2024 17:58
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Нардеп Юрчишин закликав світ допомогти звільнити полонених українських журналістів
Народний депутат Ярослав Юрчишин. Фото: facebook/yaroslav.yurchyshyn
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Голова Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова Ярослав Юрчишин закликав світову спільноту допомогти звільнити українських журналістів з полону Росії. Станом на зараз щонайменше 26 медійників перебувають під режимом диктатора Путіна.

Про це Юрчишин сказав в ефірі каналу "Рада" у середу, 24 квітня. 

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Звільнення українських журналістів з полону

Юрчишин розповів, що за даними Інституту масової інформації, наразі, відомо про 76 вбитих журналістів. Йдеться як про комбатантів, так і про цивільних. Ще щонайменше 26 журналістів перебувають у російському полоні. 

Нардеп наголосив, що для України дуже важливо звернути увагу світу на порушення прав людей, стандартів роботи з журналістами, цивільними особами, під час військових дій.

"Очікується слухання в усіх міжнародних організаціях, які згадані в постанові,  ОБСЄ, і Ради Європи, і Міжпарламентський союз, і Європарламент, щоби були дзеркально так само звернення, спільноти, там, де Росія ще якось дотична!" — наголосив чиновник.

Він наголосив, що імена Владислав Єсипенко Дмитра Хилюка, Вікторії Рощини, Ірини Данилович мають бути на слуху всього світу, адже їх незаконно тримають у російських тюрмах. Тільки міжнародний розголос та тиск з боку найбільш авторитетних організацій світу може вплинути на Росію. 

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Скриншот допису Ярослава Юрчишина у Facebook

Нагадаємо, нещодавно в ГУР розповіли, що в російському полоні перебуває близько 14 тисяч полонених цивільних українців. Їхня кількість може бути більшою. 

Раніше ми повідомляли, що російські десантники знову розстріляли українських військових, які здалися в полон на Херсонському напрямку.

журналісти
ЗМІ
полонені
війна в Україні
Росія

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