Нардеп Юрчишин закликав світ допомогти звільнити полонених українських журналістів

Народний депутат Ярослав Юрчишин. Фото: facebook/yaroslav.yurchyshyn

Голова Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова Ярослав Юрчишин закликав світову спільноту допомогти звільнити українських журналістів з полону Росії. Станом на зараз щонайменше 26 медійників перебувають під режимом диктатора Путіна.

Про це Юрчишин сказав в ефірі каналу "Рада" у середу, 24 квітня.

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Звільнення українських журналістів з полону

Юрчишин розповів, що за даними Інституту масової інформації, наразі, відомо про 76 вбитих журналістів. Йдеться як про комбатантів, так і про цивільних. Ще щонайменше 26 журналістів перебувають у російському полоні.

Нардеп наголосив, що для України дуже важливо звернути увагу світу на порушення прав людей, стандартів роботи з журналістами, цивільними особами, під час військових дій.

"Очікується слухання в усіх міжнародних організаціях, які згадані в постанові, ОБСЄ, і Ради Європи, і Міжпарламентський союз, і Європарламент, щоби були дзеркально так само звернення, спільноти, там, де Росія ще якось дотична!" — наголосив чиновник.

Він наголосив, що імена Владислав Єсипенко Дмитра Хилюка, Вікторії Рощини, Ірини Данилович мають бути на слуху всього світу, адже їх незаконно тримають у російських тюрмах. Тільки міжнародний розголос та тиск з боку найбільш авторитетних організацій світу може вплинути на Росію.

Скриншот допису Ярослава Юрчишина у Facebook

Нагадаємо, нещодавно в ГУР розповіли, що в російському полоні перебуває близько 14 тисяч полонених цивільних українців. Їхня кількість може бути більшою.

Раніше ми повідомляли, що російські десантники знову розстріляли українських військових, які здалися в полон на Херсонському напрямку.