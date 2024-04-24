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Нардеп Юрчишин призвал мир помочь освободить пленных украинских журналистов

24 апреля 2024 17:58
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Нардеп Юрчишин призвал мир помочь освободить пленных украинских журналистов
Народный депутат Ярослав Юрчишин. Фото: facebook/yaroslav.yurchyshyn
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по свободе слова Ярослав Юрчишин призвал мировое сообщество помочь освободить украинских журналистов из плена России. По состоянию на данный момент по меньшей мере 26 медийщиков находятся под режимом диктатора Путина.

Об этом Юрчишин сказал в эфире канала "Рада" в среду, 24 апреля.

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Юрчишин рассказал, что по данным Института массовой информации, сейчас известно о 76 убитых журналистов. Речь идет как о комбатантах, так и о гражданских. Еще не менее 26 журналистов находятся в российском плену.

Нардеп подчеркнул, что для Украины очень важно обратить внимание мира на нарушение прав людей, стандартов работы с журналистами, гражданскими лицами во время военных действий.

"Ожидается слушания во всех международных организациях, упомянутых в постановлении, ОБСЕ, и Совета Европы, и Межпарламентский союз, и Европарламент, чтобы были зеркально так же обращения, сообщества, там, где Россия еще как-то причастна!" — подчеркнул чиновник.

Он отметил, что имена Владислав Есипенко Дмитрия Хилюка, Виктории Рощины, Ирины Данилович должны быть на слуху всего мира, ведь их незаконно содержат в российских тюрьмах. Только международная огласка и давление со стороны наиболее авторитетных организаций мира может повлиять на Россию.

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Скриншот сообщения Ярослава Юрчишина в Facebook

Напомним, недавно в ГУР рассказали, что в российском плену находится около 14 тысяч пленных гражданских украинцев. Их количество может быть больше.

Ранее мы сообщали, что российские десантники снова расстреляли украинских военных, сдавшихся в плен на Херсонском направлении.

журналисты
СМИ
пленные
война в Украине
Россия

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