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Перебував в окопі з трупами та без води — полонений зізнався, як росіяни йшли на штурм

29 травня 2024 16:22
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Третя штурмова захопила нову партію окупантів — що розповів полонений
Російський окупант, якого взяли в полон. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Бійці Третьої окремої штурмової бригади захопили велику партію російських окупантів. Один із загарбників розповів, що вони йшли на штурм, а потрапили в полон.

Відео з розповіддю окупанта опублікувала бригада в Telegram у середу, 29 травня.

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Захоплення окупантів у полон

"Ребята, вам — пі**ец", — з такими словами командири відправляли окупантів брати опорний пункт Третьої штурмової. 

Колишній майстер спорту, 59-річний російський окупант єдиний, хто вижив та повернувся на свою позицію. Загарбник півтори доби провів в окопі з тілами росіян, шукаючи воду. Він сподівався, що його підрозділ повернеться, аби забрати загиблих, однак цього не відбулося.

Нагадаємо, російські окупанти у Харківській області скаржаться родичам на українські FPV-дрони. Вони моляться, щоб вижити.

Також Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про значні втрати російської армії за час повномасштабної війни в Україні. За минулу добу ліквідовано ще 1 300 військових та 37 артсистем. 

війна
росіяни
Україна
окупанти
полонені

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