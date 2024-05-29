Третя штурмова захопила нову партію окупантів — що розповів полонений

Російський окупант, якого взяли в полон. Фото: скриншот з відео

Бійці Третьої окремої штурмової бригади захопили велику партію російських окупантів. Один із загарбників розповів, що вони йшли на штурм, а потрапили в полон.

Відео з розповіддю окупанта опублікувала бригада в Telegram у середу, 29 травня.

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Захоплення окупантів у полон

"Ребята, вам — пі**ец", — з такими словами командири відправляли окупантів брати опорний пункт Третьої штурмової.

Колишній майстер спорту, 59-річний російський окупант єдиний, хто вижив та повернувся на свою позицію. Загарбник півтори доби провів в окопі з тілами росіян, шукаючи воду. Він сподівався, що його підрозділ повернеться, аби забрати загиблих, однак цього не відбулося.

Нагадаємо, російські окупанти у Харківській області скаржаться родичам на українські FPV-дрони. Вони моляться, щоб вижити.

Також Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про значні втрати російської армії за час повномасштабної війни в Україні. За минулу добу ліквідовано ще 1 300 військових та 37 артсистем.