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Находился в окопе с трупами и без воды — пленный признался, как россияне шли на штурм

29 мая 2024 16:22
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Третья штурмовая захватила новую партию оккупантов — что рассказал пленный
Российский оккупант, взятый в плен. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады захватили большую партию российских оккупантов. Один из захватчиков рассказал, что они шли на штурм, а попали в плен.

Видео с рассказом оккупанта опубликовала бригада в Telegram в среду, 29 мая.

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Захват оккупантов в плен

"Ребята, вам — пи**ец", — с такими словами командиры отправляли оккупантов брать опорный пункт Третьей штурмовой.

Бывший мастер спорта, 59-летний российский оккупант единственный, кто выжил и вернулся на свою позицию. Захватчик полтора дня провел в окопе с телами россиян, ища воду. Он надеялся, что его подразделение вернется, чтобы забрать погибших, однако этого не произошло.

Напомним, российские оккупанты в Харьковской области жалуются родственникам на украинские FPV-дроны. Они молятся, чтобы выжить.

Также Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил о значительных потерях российской армии за время полномасштабной войны в Украине. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1300 военных и 37 артсистем.

война
россияне
Украина
оккупанты
пленные

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