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Окупанти пересіли на мопеди — бійці 47-ї бригади ЗСУ показали ефектні кадри їх знищення

29 травня 2024 12:59
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Окупанти пересідають на мопеди, щоб втікати від українських дронів
Окупант на мопеді. Фото: 47 окрема механізована бригада
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Окупанти вирішили, що пересуватися на мопедах і на мотоциклах — набагато безпечніше. Вони підвозять боєприпаси у такий спосіб та ведуть розвідку, але Збройні сили України нищать їх дронами, не дивлячись на швидкість та маневреність ворога. 

Вражаюче відео показали у Telegram бійці 47 окремої механізованої бригади у середу, 29 травня. 

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"Окупанти дедалі частіше виїжджають на поле бою на мотоциклах. Хоча не варто недооцінювати ворога, адже такий транспорт — швидкий і маневрений. Московити використовують його для розвідки та підвозу БК", — йдеться у дописі військових. 

Недивллячись на те, що такий транспорт маневрений та досить швидкий, це не зупиняє українських бійців і вони майстерно нищать росіян і показую це на відео.

Також у 47 бригаді повідомили, що росіяни від початку повномасштабного вторгнення втратили вже більше 15 тисяч броньованих машин, а ремонтувати чи поповнювати кількість техніки їм не виходить. 

Раніше прикордонники бойової бригади "Помста" показали ефективну роботу операторів FPV-дронів на Луганському напрямку. 

Нещодавно Держприкордонслужба оприлюднила відео, де військовим вдалося ліквідувати ворожу БМП-2 та уразити укриття окупантів. 

ЗСУ
окупанти
війна в Україні
Росія
FPV-дрони

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