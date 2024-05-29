Окупанти пересідають на мопеди, щоб втікати від українських дронів

Окупант на мопеді. Фото: 47 окрема механізована бригада

Окупанти вирішили, що пересуватися на мопедах і на мотоциклах — набагато безпечніше. Вони підвозять боєприпаси у такий спосіб та ведуть розвідку, але Збройні сили України нищать їх дронами, не дивлячись на швидкість та маневреність ворога.

Вражаюче відео показали у Telegram бійці 47 окремої механізованої бригади у середу, 29 травня.

Читайте також:

Як ЗСУ нищать росіян на мопедах

"Окупанти дедалі частіше виїжджають на поле бою на мотоциклах. Хоча не варто недооцінювати ворога, адже такий транспорт — швидкий і маневрений. Московити використовують його для розвідки та підвозу БК", — йдеться у дописі військових.

Недивллячись на те, що такий транспорт маневрений та досить швидкий, це не зупиняє українських бійців і вони майстерно нищать росіян і показую це на відео.

Також у 47 бригаді повідомили, що росіяни від початку повномасштабного вторгнення втратили вже більше 15 тисяч броньованих машин, а ремонтувати чи поповнювати кількість техніки їм не виходить.

Раніше прикордонники бойової бригади "Помста" показали ефективну роботу операторів FPV-дронів на Луганському напрямку.

Нещодавно Держприкордонслужба оприлюднила відео, де військовим вдалося ліквідувати ворожу БМП-2 та уразити укриття окупантів.