Оккупанты пересаживаются на мопеды, чтобы убегать от украинских дронов

Оккупант на мопеде. Фото: 47 отдельная механизированная бригада

Российские оккупанты решили, что передвигаться на мопедах и на мотоциклах – гораздо безопаснее. Они подвозят боеприпасы таким образом и ведут разведку, но Вооруженные силы Украины уничтожают их дронами, несмотря на скорость и маневренность врага.

Впечатляющее видео показали в Telegram бойцы 47 отдельной механизированной бригады в среду, 29 мая.

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"Оккупанты все чаще выезжают на поле боя на мотоциклах. Хотя не стоит недооценивать врага, ведь такой транспорт быстрый и маневренный. Московиты используют его для разведки и подвоза БК", — говорится в сообщении военных.

Несмотря на то, что такой транспорт маневренный и достаточно быстрый, это не останавливает украинских бойцов и они мастерски уничтожают россиян и показываю это на видео.

Также в 47-й бригаде сообщили, что россияне с начала полномасштабного вторжения потеряли уже более 15 тысяч бронированных машин, а ремонтировать или пополнять количество техники им не получается.

Ранее пограничники боевой бригады "Помста" показали эффективную работу операторов FPV-дронов на Луганском направлении.

Недавно Госпогранслужба обнародовала видео, где военным удалось ликвидировать вражескую БМП-2 и поразить укрытие оккупантов.