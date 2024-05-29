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Окупанти скаржаться родичам на українські FPV-дрони та моляться, щоб вижити — перехоплення СБУ

29 травня 2024 13:50
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
СБУ перехопила розмову окупанта, який скаржиться на українські FPV-дрони
Російський окупант. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти у Харківській області скаржаться родичам на українські FPV-дрони. Вони моляться, щоб вижити.

Про це стало відомо з перехопленої розмови росіян, яку опублікувала пресслужба Служби безпеки України у Telegram у середу, 29 травня.

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Скарги окупантів на FPV-дрони

Спецпризначенці Центру спецоперацій "А" СБУ разом із побратимами із Сил оборони щодня знищують російських окупантів, які намагаються прорвати фронт у Харківській області. Цього разу під удар FPV-дронів України потрапила штурмова рота загарбників під Куп’янськом.

Один з противників поскаржився матері у телефонній розмові, яку вдалося перехопити. 

"Від нас нічого не залишилось. Нас мало бути 126… Бронежилети усі в дірку, як решето, як друшляк… Знаєш скільки у нас від роти залишилось?.. 63 чи 73 тільки "трьохсотих", ще десять – "двохсоті", — говорив окупант.

У СБУ зазначили, що окупанти перебувають під постійним вогнем українських військових, тож вимушені ховатися та молитися, щоб вижити.

Нагадаємо, Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про значні втрати російської армії за час повномасштабної війни в Україні. За минулу добу ліквідовано ще 1300 військових та 37 артсистем. 

Також українські військові щодня знищують велику кількість російських окупантів та ворожу техніку. Прикордонники бойової бригади прикордонників "Помста" показали ефективну роботу операторів FPV-дронів.

СБУ
росіяни
Україна
Харківська область
окупанти
дрони

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