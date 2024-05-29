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Оккупанты жалуются родственникам на украинские FPV-дроны и молятся, чтобы выжить — перехват СБУ

29 мая 2024 13:50
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
СБУ перехватила разговор оккупанта, который жалуется на украинские FPV-дроны
Российский оккупант. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты в Харьковской области жалуются родственникам на украинские FPV-дроны. Они молятся, чтобы выжить.

Об этом стало известно из перехваченного разговора россиян, опубликованного пресс-службой Службы безопасности Украины в Telegram в среду, 29 мая.

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Жалобы оккупантов на FPV-дроны

Спецназовцы Центра спецопераций "А" СБУ вместе с собратьями из Сил обороны ежедневно уничтожают российских оккупантов, пытающихся прорвать фронт в Харьковской области. В этот раз под удар FPV-дронов Украины попала штурмовая рота захватчиков под Купянском.

Один из противников пожаловался матери в телефонном разговоре, который удалось перехватить.

"От нас ничего не осталось. Нас должно было быть 126... Бронежилеты все в дырку, как решето, как дуршлаг... Знаешь сколько у нас от роты осталось? 63 или 73 только "трехсотых", еще десять — "двухсотых", — говорил оккупант.

В СБУ отметили, что оккупанты находятся под постоянным огнем украинских военных, поэтому вынуждены прятаться и молиться, чтобы выжить.

Напомним, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил о значительных потерях российской армии за время полномасштабной войны в Украине. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1300 военных и 37 артсистем.

Также украинские военные ежедневно уничтожают большое количество российских оккупантов и вражескую технику. Пограничники боевой бригады пограничников "Месть" показали эффективную работу операторов FPV-дронов.

СБУ
россияне
Украина
Харьковская область
оккупанты
дроны

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