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В Украине открыли новый лагерь для содержания пленных оккупантов

29 мая 2024 18:35
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Украине заработал третий лагерь для содержания пленных оккупантов
Пленные российские оккупанты. Фото: скриншот из видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Украине заработал новый лагерь содержания военнопленных "Центр-3". Он уже принял первых российских оккупантов, которых захватили бойцы ВСУ.

Об этом сообщил проект "Хочу жить" в среду, 29 мая.

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Лагерь для содержания пленных оккупантов

"Из-за большого количества россиян, которые сдались в плен, и фактического блокирования обменов российской стороной, Украина вынуждена открывать новые места содержания военнопленных. Вероятно, это не последний такой лагерь для военнопленных россиян, который начал работу в этом году", — говорится в сообщении.

В "Хочу жить" подчеркнули, что в отличие от России Украина придерживается Женевской конвенции. Оказавшихся в плену оккупантов содержат не в колониях строгого режима вместе с заключенными, а в предусмотренных именно для военнопленных лагерях и спецучастках при СИЗО.

К тому же захватчиков не лишают связи с родными. К ним пускают Международный Красный Крест, они могут получать посылки и денежные переводы, работать, заниматься спортом и досугом.

Напомним, бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады захватили большую партию российских оккупантов. Один из захватчиков рассказал, что они шли на штурм, а попали в плен.

Также основной проблемой в поиске пропавших без вести украинцев является отсутствие коммуникации с РФ. Страна-агрессор не передает Украине информацию о том, кто именно находится в плену.

война
россияне
Украина
оккупанты
пленные

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