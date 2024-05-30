Россия обвинила Украину в срыве обмена военнопленными

Российские военнопленные и бойцы ВСУ. Фото: Анатолий Степанов/AFP

Россияне обвинили Украину в том, что именно из-за нее обмен военнопленными был приостановлен на несколько месяцев. Украинская сторона утверждает, что Россия очень жестоко обращается с пленными украинцами.

Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW), ссылаясь на международные СМИ.

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"Назначенная Кремлем российская уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова обвинила Украину в выдвижении "надуманных требований", повлекших паузу в обмене военнопленными в течение последних нескольких месяцев, и заявила, что Россия сделала все возможное для поддержки диалога с украинским правительством", — говорится в материале ISW.

Аналитики ссылаются на высказывания украинского представителя координационного штаба по вопросам лечения военнопленных Петра Яценко, который еще осенью 2023 сообщил, что россияне по неустановленным причинам прервали летом 2023 процесс обмена пленными.

"Последний обмен военнопленными между Россией и Украиной состоялся 8 февраля 2024 при содействии Объединенных Арабских Эмиратов", — сообщают в Институте изучения войны.

Аналитики отмечают, что в последние месяцы Россия активно нарушает многие статьи "Женевской конвенции о военнопленных". Бывали неоднократные случаи, когда украинцев казнили в плену или использовали их как живой щит на поле боя.

"Обвинение Москальковой в том, что Украина является стороной, ответственной за прекращение обмена военнопленными, может быть попыткой риторически переложить вину на Украину и завуалировать перечень хорошо задокументированных российских издевательств над украинскими военнопленными", — подытожили в ISW.

Напомним, ранее в Украине открыли уже третий лагерь для российских военнопленных из-за прекращения обмена со стороны РФ и увеличения количества российских дезертиров на поле боя.

В воскресенье, 26 мая, на улицы Киева вышли сотни людей, требовавших освободить украинских военнопленных из российских тюрем.