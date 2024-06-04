На Харьковщину отправляют оккупантов, которые накануне отказались воевать

Российские мобилизованные. Иллюстративное фото: росСМИ

Россия принудительно отправляет на фронт в Украину мужчин, которые отказались воевать. Это связано с тем, что наступление на Харьковскую область началось недоукомплектованными войсками.

Об этом пишет ISW.

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Аналитики считают, что российские войска начали наступление на севере Харьковской области, когда их войска там были недоукомплектованы. Поэтому минобороны решило отправить на фронт мужчин, которые ожидают судебного разбирательства по поводу отказа воевать. Таким образом, враг хочет усилить ограниченные силы на этом участке.

Российские СМИ пишут, что военные удерживают мужчин в частях, пока они ожидают суда за преступления, связанные с их отказом воевать. А потом их суды внезапно отменяют и быстро отправляют россиян в Украину.

Также, чтобы заставить солдат ехать в Украину, российские власти применяли к некоторым физическое насилие, а других вывозили из камер и отправляли на фронт под дулом пистолета. В общей сложности были отменены судебные процессы над по меньшей мере 170 военнослужащими, которые отказались воевать. В то же время, следователи, прокуроры и адвокаты не знали об этом.

Ранее Институт изучения войны также писал, что Россия планирует приобрести урановые активы в Нигере. В настоящее время они принадлежат французской компании.

Кроме того, ISW обнаружил доказательства, подтверждающие захват россиянами около 752 квадратных километров украинской территории в 2024 году.