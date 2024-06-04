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В ISW вважають, що Росія хоче придбати уранові активи в Нігері

4 червня 2024 07:42
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Росія викупить уранові активи французької компанії в Нігері
Російські найманці. Фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Росія планує придбати уранові активи у Нігері. Наразі вони належать французькій компанії.

Про це пише ISW.

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Уранові активи Нігеру

"Російське військово-політичне керівництво продовжує посилювати військову, політичну та економічну співпрацю з кількома африканськими державами", — йдеться у звіті.

31 травня заступник міністра оборони Росії Юнус-Бек Євкуров відвідав Бенгазі у Лівії, де зустрівся з головнокомандувачем національної армії Халіфою Хафтаром на військовій базі Ар-Раджма на сході країни.

Водночас Росія посилила свою військову присутність на сході Лівії і збільшила кількість військовослужбовців і вантажів, що надходять до цього регіону.

Вже 3 червня Євкуров також відвідав Нігер, де зустрівся з головою хунти Абдірахманом Тіані, міністром оборони Нігерії Саліфу Моді і міністром внутрішніх справ Нігерії Мохамедом Тумба. Під час зустрічі вони підписали меморандум про взаєморозуміння щодо "багатогалузевого співробітництва".

Крім того, нещодавно Росія збільшила свою військову присутність в Нігері. У квітні було розгорнуто Африканський корпус та наголошено на намірах замінити війська США на півночі країни, а у травні бійці Росії увійшли на базу, де розміщуються американські військовослужбовці.

Як відомо, зокрема США мають намір вивести власні війська з Нігеру до 15 вересня цього року. А разом зі збільшенням військової присутності Росії в Нігері країна прагне заволодіти урановими активами, які наразі належать французькій державній компанії Orano SA.

Раніше британська розвідка писала, що для захоплення міста Вовчанськ Харківської області Кремль кинув африканський корпус із колишніх найманців ПВК "Вагнер".

Крім того, росіяни активізували кампанію з набору іноземних найманців для війни проти України. Їм пропонують гроші та можливість отримати російське громадянство.

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Нігер
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Африка

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