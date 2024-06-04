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В ISW считают, что Россия хочет приобрести урановые активы в Нигере

4 июня 2024 07:42
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Россия выкупит урановые активы французской компании в Нигере
Российские наемники. Фото: росСМИ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Россия планирует купить урановые активы в Нигере. В настоящее время они принадлежат французской компании.

Об этом пишет ISW.

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"Российское военно-политическое руководство продолжает усиливать военное, политическое и экономическое сотрудничество с несколькими африканскими государствами", — говорится в отчете.

31 мая заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров посетил Бенгази в Ливии, где встретился с главнокомандующим национальной армией Халифой Хафтаром на военной базе Ар-Раджма на востоке страны.

В то же время, Россия усилила свое военное присутствие на востоке Ливии и увеличила количество военнослужащих и грузов, поступающих в этот регион.

Уже 3 июня Евкуров также посетил Нигер, где встретился с главой хунты Абдирахманом Тиани, министром обороны Нигерии Салифу Моди и министром внутренних дел Нигерии Мохаммедом Тумба. В ходе встречи они подписали меморандум о взаимопонимании относительно "многоотраслевого сотрудничества".

Кроме того, недавно Россия увеличила свое военное присутствие в Нигере. В апреле был развернут Африканский корпус и отмечено намерение заменить войска США на севере страны, а в мае бойцы России вошли на базу, где размещаются американские военнослужащие.

Как известно, США намерены вывести собственные войска из Нигера до 15 сентября этого года. А вместе с увеличением военного присутствия России в Нигере страна стремится завладеть урановыми активами, которые сейчас принадлежат французской государственной компании Orano SA.

Ранее британская разведка писала, что для захвата города Волчанск Харьковской области Кремль бросил африканский корпус из бывших наемников ЧВК "Вагнер".

Кроме того, россияне активизировали кампанию по набору иностранных наемников для войны против Украины. Им предлагают деньги и возможность получить российское гражданство.

добыча полезных ископаемых
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Нігер
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Россия
Африка

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