Удар по будинку, де переховувалися окупанти

Прикордонники вдарили по особовому складу окупантів на Харківщині — відео
Українські захисники продовжують ліквідовувати ворожих військових та їх техніку на нашій землі. Так, прикордонники вдарили по особовому складу армії Росії на Харківському напрямку.
Відповідне відео оприлюднила пресслужба ДПСУ у Telegram у середу, 5 червня.
Прикордонники вдарили по окупантах
На Харківському напрямку прикордонники бригади "Сталевий кордон" завдали вогневого ураження по одному з будинків. Там переховувався особовий склад російських окупантів.
У ДПСУ зазначили, що наразі втрати противника уточнюються.
Нагадаємо, бійці ССО ЗСУ знищили потужну російську радіолокаційну станцію на одному з напрямків. Цей зразок вважається надсучасною РЛС для контролю повітряного простору.
Також прикордонники показали, як знищили бронетранспортер ворога на Бахмутському напрямку.
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