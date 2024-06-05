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Прикордонники вдарили по особовому складу окупантів на Харківщині — відео

5 червня 2024 12:00
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Удар по будинку, де переховувалися окупанти
Місце розташування окупантів. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Українські захисники продовжують ліквідовувати ворожих військових та їх техніку на нашій землі. Так, прикордонники вдарили по особовому складу армії Росії на Харківському напрямку.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба ДПСУ у Telegram у середу, 5 червня.

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Прикордонники вдарили по окупантах

На Харківському напрямку прикордонники бригади "Сталевий кордон" завдали вогневого ураження по одному з будинків. Там переховувався особовий склад російських окупантів.

У ДПСУ зазначили, що наразі втрати противника уточнюються.

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Скриншот допису ДПСУ

Нагадаємо, бійці ССО ЗСУ знищили потужну російську радіолокаційну станцію на одному з напрямків. Цей зразок вважається надсучасною РЛС для контролю повітряного простору.

Також прикордонники показали, як знищили бронетранспортер ворога на Бахмутському напрямку.

окупанти
безпілотники
ракетний удар
війна в Україні
прикордонники
ЗСУ

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