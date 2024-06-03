Знищення РЛС окупантів — ССО показали вибухове відео

Знищення РЛС окупантів. Фото: скриншот з відео

Бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили потужну російську радіолокаційну станцію на одному з напрямків. Цей зразок вважається надсучасною РЛС для контролю повітряного простору.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба Генштабу ЗСУ у Telegram у понеділок, 3 червня.

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Так, під час аеророзвідки оператори ССО на одному з операційних напрямків виявили місце розміщення російської рухомої радіолокаційної станції "Каста-2Е2".

"Ця модель РЛС вважається надсучасним озброєнням, яке призначене для контролю повітряного простору, визначення координат та розпізнавання повітряних цілей, зокрема й тих, що літають на надмалих висотах", — зауважили в Генштабі.

Військові зауважили, що вперше РЛС "Каста" зафіксували на території України у 2021 році на окупованій Луганщині. Тоді росіяни завезли її для протидії ударним БпЛА, однак нещодавно машини ворожої станції стали ціллю для ударних дронів ССО.

Українські оператори завдали вогневого ураження по російський РЛС однією з новітніх розробок, яка поступила на озброєння ССО.

Скриншот допису Генштабу ЗСУ

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