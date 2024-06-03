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ССО знищили потужну російську РЛС — ефектне відео

3 червня 2024 18:32
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Знищення РЛС окупантів — ССО показали вибухове відео
Знищення РЛС окупантів. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили потужну російську радіолокаційну станцію на одному з напрямків. Цей зразок вважається надсучасною РЛС для контролю повітряного простору.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба Генштабу ЗСУ у Telegram у понеділок, 3 червня.

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ССО знищили російську РЛС 

Так, під час аеророзвідки оператори ССО на одному з операційних напрямків виявили місце розміщення російської рухомої радіолокаційної станції "Каста-2Е2".

"Ця модель РЛС вважається надсучасним озброєнням, яке призначене для контролю повітряного простору, визначення координат та розпізнавання повітряних цілей, зокрема й тих, що літають на надмалих висотах", — зауважили в Генштабі.

Військові зауважили, що вперше РЛС "Каста" зафіксували на території України у 2021 році на окупованій Луганщині. Тоді росіяни завезли її для протидії ударним БпЛА, однак нещодавно машини ворожої станції стали ціллю для ударних дронів ССО. 

Українські оператори завдали вогневого ураження по російський РЛС однією з новітніх розробок, яка поступила на озброєння ССО. 

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Скриншот допису Генштабу ЗСУ

Раніше прикордонники показали, як знищили бронетранспортер ворога на Бахмутському напрямку.

Також ми писали, що бійці 82-ї окремої десантно-штурмової бригади ліквідували групу ворожої піхоти.

окупанти
Генштаб ЗСУ
війна в Україні
безпілотники
військова техніка
ССО

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