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ССО уничтожили мощную российскую РЛС — эффектное видео

3 июня 2024 18:32
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Уничтожение РЛС окупантов - ССО показали взрывное видео
Уничтожение РЛС оккупантов. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Бойцы Сил специальных операций ВСУ уничтожили мощную российскую радиолокационную станцию по одному из направлений. Этот образец считается сверхсовременным РЛС для контроля воздушного пространства.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба Генштаба ВСУ в Telegram в понедельник, 3 июня.

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ССО уничтожили российскую РЛС

Так, во время аэроразведки операторы ССО на одном из операционных направлений обнаружили место размещения российской радиолокационной подвижной станции "Каста-2Е2".

"Эта модель РЛС считается сверхсовременным вооружением, которое предназначено для контроля воздушного пространства, определения координат и распознавания воздушных целей, в том числе и летающих на сверхмалых высотах", — отметили в Генштабе.

Военные отметили, что впервые РЛС "Каста" зафиксировали на территории Украины в 2021 году на оккупированной Луганщине. Тогда россияне завезли ее для противодействия ударным БпЛА, однако недавно машины вражеской станции стали целью ударных дронов ССО.

Украинские операторы нанесли огневое поражение по российской РЛС одной из новейших разработок, которая поступила на вооружение ССО.

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Скриншот поста Генштаба ВСУ

Ранее пограничники показали, как уничтожили бронетранспортер противника на Бахмутском направлении.

Также мы писали, что бойцы 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ликвидировали группу вражеской пехоты.

оккупанты
Генштаб ВСУ
война в Украине
беспилотники
военная техника
ССО

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