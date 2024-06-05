Удар по дому, где скрывались оккупанты

Пограничники ударили по личному составу оккупантов на Харьковщине — видео
Украинские защитники продолжают ликвидировать вражеских военных и их технику на нашей земле. Так, пограничники ударили по личному составу армии России на Харьковском направлении.
Соответствующее видео обнародовала пресс-служба ГПСУ в Telegram в среду, 5 июня.
Пограничники ударили по оккупантам
На Харьковском направлении пограничники бригады "Сталевий кордон" нанесли огненное поражение по одному из домов. Там скрывался личный состав российских оккупантов.
В ГПСУ отметили, что в настоящее время потери противника уточняются.
Напомним, бойцы ССО ВСУ уничтожили мощную российскую радиолокационную станцию в одном из направлений. Этот образец считается сверхсовременным РЛС для контроля воздушного пространства.
Также пограничники показали, как был уничтожен бронетранспортер врага на Бахмутском направлении.
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