Удар по дому, где скрывались оккупанты

Место расположения оккупантов. Фото: скриншот с видео

Украинские защитники продолжают ликвидировать вражеских военных и их технику на нашей земле. Так, пограничники ударили по личному составу армии России на Харьковском направлении.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба ГПСУ в Telegram в среду, 5 июня.

Читайте также:

Пограничники ударили по оккупантам

На Харьковском направлении пограничники бригады "Сталевий кордон" нанесли огненное поражение по одному из домов. Там скрывался личный состав российских оккупантов.

В ГПСУ отметили, что в настоящее время потери противника уточняются.

Скриншот поста ГПСУ

Напомним, бойцы ССО ВСУ уничтожили мощную российскую радиолокационную станцию в одном из направлений. Этот образец считается сверхсовременным РЛС для контроля воздушного пространства.

Также пограничники показали, как был уничтожен бронетранспортер врага на Бахмутском направлении.