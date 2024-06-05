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Пограничники ударили по личному составу оккупантов на Харьковщине — видео

5 июня 2024 12:00
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Удар по дому, где скрывались оккупанты
Место расположения оккупантов. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Украинские защитники продолжают ликвидировать вражеских военных и их технику на нашей земле. Так, пограничники ударили по личному составу армии России на Харьковском направлении.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба ГПСУ в Telegram в среду, 5 июня.

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Пограничники ударили по оккупантам

На Харьковском направлении пограничники бригады "Сталевий кордон" нанесли огненное поражение по одному из домов. Там скрывался личный состав российских оккупантов.

В ГПСУ отметили, что в настоящее время потери противника уточняются.

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Скриншот поста ГПСУ

Напомним, бойцы ССО ВСУ уничтожили мощную российскую радиолокационную станцию в одном из направлений. Этот образец считается сверхсовременным РЛС для контроля воздушного пространства.

Также пограничники показали, как был уничтожен бронетранспортер врага на Бахмутском направлении.

оккупанты
беспилотники
ракетный удар
война в Украине
пограничники
ВСУ

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