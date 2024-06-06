Скільки росіян сконцентрувала РФ на кордоні України

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. Фото: Віталій Носач, РБК-Україна

На кордоні з Україною окупанти сконцентрували майже 550 тисяч військовослужбовців. Велика частина із них — це представники Федеральної служби безпеки та інші воєнізовані формування загарбників.

Про це представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов повідомив в ефірі телемарафону в четвер, 6 червня.

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Юсов зазначив, що на тимчасово окупованих територіях України та на кордонах росіяни зібрали приблизно 550 тисяч військових армії РФ та інших воєнізованих формувань, в тому числі і ФСБ.

"Вона вже кілька місяців залишається сталою і включає в собі різні підрозділи, у тому числі так званої Росгвардії, підрозділи ФСБ, спецслужб, які зосереджені на окупованих територіях з метою контролювати події в окупованих містах і місцеве населення", — пояснив представник ГУР.

Варто додати, що вже протягом кількох днів ряд ЗМІ із посиланням на ГУР повідомляли про велику кількість окупантів на тимчасово окупованих українських територіях.

Раніше радник президента Михайло Подоляк розповідав, що Росія матиме перевагу на лінії фронту протягом ще кількох тижнів. Після цього ситуація почне налагоджуватися.

Президент України Володимир Зеленський розповів, які фактори вплинули на рішення росіян розпочати повторний наступ на Харківську область.

Нагадаємо, російські загарбники продовжують проводити мобілізаційні заходи на тимчасово окупованих територіях. Аби не дати уникнути українцям служби у російській армії, вони розіслали військкомам "учебник военного комиссара".