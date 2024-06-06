Сколько россиян сконцентрировала РФ на границе Украины

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов. Фото: Виталий Носач, РБК-Украина

На границе с Украиной оккупанты сконцентрировали почти 550 тысяч военнослужащих. Большая часть из них — это представители Федеральной службы безопасности и другие военизированные формирования захватчиков.

Об этом представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов сообщил в эфире телемарафона в четверг, 6 июня.

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Юсов отметил, что на временно оккупированных территориях Украины и на границах россияне собрали примерно 550 тысяч военных армии РФ и других военизированных формирований, в том числе и ФСБ.

"Она уже несколько месяцев остается устойчивой и включает в себя разные подразделения, в том числе так называемой Росгвардии, подразделения ФСБ, спецслужб, которые сосредоточены на оккупированных территориях с целью контролировать события в оккупированных городах и местное население", — пояснил представитель ГУР.

Стоит добавить, что уже несколько дней ряд СМИ со ссылкой на ГУР сообщали о большом количестве оккупантов на временно оккупированных украинских территориях.

Ранее советник президента Михаил Подоляк рассказывал, что у России будет преимущество на линии фронта в течение еще нескольких недель. После этого ситуация начнет налаживаться.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какие факторы повлияли на решение россиян начать повторное наступление на Харьковскую область.

Напомним, российские захватчики продолжают проводить мобилизационные мероприятия на временно оккупированных территориях. Чтобы не дать избежать украинцам службы в российской армии, они разослали военным "учебник военного комиссара".