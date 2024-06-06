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Юсов заявив, що ГУР знає де і скільки Росія виробляє ракет

6 червня 2024 13:34
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
У ГУР заявили про інформацію про виробництво ракет РФ
Представник Генерального управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов. Фото: АрміяInform
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Росія зберігає в останні пів року тенденцію до виробництва ракет різного типу для ударів по Україні. У Генеральному управлінні розвідки Міністерства оборони заявляють, що мають інформацію щодо виробництва ракет та КАБів.

Представник ГУР МО України Андрій Юсов заявив про це в ефірі каналу "Ми-Україна" у четвер, 6 червня.

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Юсов заявив, що у останні пів року ворог зберіг темпи нарощування ракет різного типу. Ці ракети Росія використовуватиме для ударів по різних об'єктах на території України.

"Ми бачимо, що комбіновані удари, нажаль, продовжуються. Це терористичні удари по цивільній інфраструктурі, по енергетичній інфраструктурі. Ворог зберігає динаміку з виробництва певного виду ракетних озброєнь — вона залишається сталою останні пів року. Ми не будемо коментувати кількість", — добавив представник ГУР.

Також він зазначив, що традиційно росіяни виготовляють багато ракет С-300 та КАБів. Юсов підкреслив, що у ГУР є інформація щодо виробництва "Калібрів" та іншого озброєння, всі деталі цього виробництва зберігаються таємно і постійно оновлюються. Кажучи іншими словами, ГУР постійно контролює кількість ракет та боєприпасів, які має Росія.

Нагадаємо, раніше Юсов заявив, скільки військових та інших воєнізованих підрозділів зібрала Росія на тимчасово окупованих територіях України та на кордоні.

Також у Головному управління розвідки Міноборони України повідомили, що російські окупанти втричі збільшили кількість своїх військ в Україні.

Радник Президента Михайло Подоляк розповідав, що Росія матиме перевагу на лінії фронту протягом ще кількох тижнів. Після цього ситуація почне налагоджуватися.доні. 

розвідка
окупанти
Андрій Юсов
ракети
війна в Україні
Росія
ГУР

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