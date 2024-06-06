В ГУР заявили об информации о производстве ракет РФ

Представитель Генерального управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов. Фото: АрмияInform

Россия сохраняет в последние полгода тенденцию к производству ракет разного типа для ударов по Украине. В Генеральном управлении разведки Министерства обороны заявляют, что располагают информацией о производстве ракет и КАБов.

Представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов заявил об этом в эфире канала "Ми-Україна" в четверг, 6 июня.

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Юсов заявил, что в последние полгода враг сохранил темпы наращивания ракет разного типа. Эти ракеты Россия будет использовать для ударов по разным объектам на территории Украины.

"Мы видим, что комбинированные удары, к сожалению, продолжаются. Это террористические удары по гражданской инфраструктуре, по энергетической инфраструктуре. Враг сохраняет динамику по производству определенного вида ракетных вооружений — она остается постоянной в последние полгода. Мы не будем комментировать количество", — добавил представитель ГУР.

Также он отметил, что традиционно россияне производят много ракеты С-300 и КАБов. Юсов подчеркнул, что у ГУР есть информация о производстве "Калибров" и о другом вооружении, все детали этого производства хранятся тайно и постоянно обновляются. Иными словами, ГУР постоянно контролирует количество ракет и боеприпасов, которые имеет Россия.

Напомним, ранее Юсов заявил, сколько военных и других военизированных подразделений собрала Россия на временно оккупированных территориях Украины и на границе.

Также в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что российские оккупанты втрое увеличили количество своих войск в Украине.

Советник Президента Михаил Подоляк рассказывал, что у России будет преимущество на линии фронта в течение еще нескольких недель. После этого ситуация начнет налаживаться.