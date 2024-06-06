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В ГУР ответили, сотрудничает ли Россия военно с Китаем, Ираном и КНДР

6 июня 2024 14:52
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
В ГУР ответили, сотрудничает ли Россия военно с Китаем, Ираном и КНДР
Российское оружие. Фото: Reuters
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

В Главном управлении разведки Украины прокомментировали военное сотрудничество России с Китаем, Северной Кореей и Ираном. По данным разведки, только с КНДР можно публично подтвердить военную связь РФ.

Об этом сообщил представитель ГУР Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона в четверг, 6 июня.

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О военном сотрудничестве РФ с Китаем и Ираном речь пока не идет

"Когда мы говорим о факте военного сотрудничества, на самом деле можно говорить публично о Северной Корее точно. Дальше начинаются нюансы. О факте военного сотрудничества с Китаем пока речь не идет. Мы можем много анализировать товары двойного назначения, но в конце концов это не военная помощь", — говорит Юсов.

По словам разведчика, не столь однозначно дела обстоят также в отношении Ирана. Россияне хотели бы значительно больших и интенсивных результатов, часто получаемых Путиным, однако это не так, говорит представитель ГУР.

Напомним, Россия сохраняет в последние полгода тенденцию к производству ракет разного типа для ударов по Украине. В ГУР заявляют, что располагают информацией о производстве ракет и КАБов.

Ранее Юсов заявил, сколько военных и других военизированных подразделений собрала Россия на временно оккупированных территориях Украины и на границе.

Также в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что российские оккупанты втрое увеличили количество своих войск в Украине.

Китай
Андрей Юсов
военная помощь
Иран
война
Россия
разведка
КНДР
ГУР

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