В МИД Китая сделали заявление о войне в Украине

В Китае сделали заявление о войне в Украине
В Китае сделали заявление о войне в Украине. Там заявили, что их страна будет способствовать мирным переговорам своим путем.
Об этом сказала спикер МИД КНР Мао Нин в ответ на визит в Пекин первого заместителя министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.
Что сказали в Китае по поводу войны в Украине
Сибига пытался пригласить китайскую делегацию на мирный саммит в Швейцарии.
"Министерства иностранных дел Китая и Украины вчера провели консультации в Пекине и обменялись мнениями относительно двусторонних отношений и кризиса в Украине среди других вопросов. Что касается мирного саммита в Швейцарии, мы неоднократно прорабатывали позицию Китая, мы будем продолжать работать по-своему, чтобы способствовать мирным переговорам и работать со всеми сторонами, чтобы создать больше условий для политического урегулирования кризиса в Украине", — подчеркнула Мао Нин.
Напомним, в Главном управлении разведки Украины прокомментировали военное сотрудничество России с Китаем, Северной Кореей и Ираном. По данным разведки, только с КНДР можно публично подтвердить военную связь РФ.
Также 5 июня в Пекине прошли политические консультации между Украиной и Китаем на уровне заместителей министров иностранных дел. Совещание провели заместители глав МИД обеих стран, Андрей Сибига и Сунь Вейдун.
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