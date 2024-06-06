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В Китае сделали заявление о войне в Украине

6 июня 2024 17:43
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В МИД Китая сделали заявление о войне в Украине
Представитель МИД КНР Мао Нин. Фото: PAP
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Китае сделали заявление о войне в Украине. Там заявили, что их страна будет способствовать мирным переговорам своим путем.

Об этом сказала спикер МИД КНР Мао Нин в ответ на визит в Пекин первого заместителя министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.

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Сибига пытался пригласить китайскую делегацию на мирный саммит в Швейцарии.

"Министерства иностранных дел Китая и Украины вчера провели консультации в Пекине и обменялись мнениями относительно двусторонних отношений и кризиса в Украине среди других вопросов. Что касается мирного саммита в Швейцарии, мы неоднократно прорабатывали позицию Китая, мы будем продолжать работать по-своему, чтобы способствовать мирным переговорам и работать со всеми сторонами, чтобы создать больше условий для политического урегулирования кризиса в Украине", — подчеркнула Мао Нин.

Напомним, в Главном управлении разведки Украины прокомментировали военное сотрудничество России с Китаем, Северной Кореей и Ираном. По данным разведки, только с КНДР можно публично подтвердить военную связь РФ.

Также 5 июня в Пекине прошли политические консультации между Украиной и Китаем на уровне заместителей министров иностранных дел. Совещание провели заместители глав МИД обеих стран, Андрей Сибига и Сунь Вейдун.

Украина
МИД
Китай
война
переговоры

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