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В Китае сделали заявление о проведении "мирной" конференции с участием Украины и России

10 июня 2024 21:33
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Китай предложил собственный формат переговоров между Украиной и Россией
Глава китайского МИД Ван И. Фото: lEPA-EFE
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Китайский министр иностранных дел Ван И снова предложил собственный формат переговоров между Украиной и Россией. Он также заявил, что Китай готов развивать отношения с Россией.

Об этом министр сообщил на заседании БРИКС в понедельник, 10 июня.

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Ван И заявил, что для мирных переговоров необходимо привлечь все заинтересованные стороны к конференции.

"Украинский кризис (война России против Украины. Ред.) продолжается, Китай выступает за своевременный созыв "настоящей" мирной конференции, которая признается как Россией, так и Украиной, при равном участии всех сторон и честного обсуждения всех мирных планов", — отметил он.

Министр также заявил, что Пекин "готов развивать отношения с Москвой и совместно противодействовать внешним сдерживающим силам". Также известно, что министр иностранных дел России Сергей Лавров поблагодарил Китай за отказ от участия от Глобального саммита мира в Швейцарии.

Напомним, в Госдепе США резко высказались об отказе Китая ехать на Саммит мира.

Также 5 июня в Пекине прошли политические консультации между Украиной и Китаем на уровне заместителей министров иностранных дел. Совещание провели заместители глав МИД обеих стран, Андрей Сибига и Сунь Вейдун.

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