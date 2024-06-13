Безпекова угода України і США

Володимир Зеленський і Джо Байден. Фото: Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський розповів подробиці безпекової угоди із Сполученими Штатами. Зокрема він зазначив, що це найсильніша угода, яку колись підписали між собою дві держави. Вона є історичним днем.

Про це Зеленський написав на своїй сторінці в Telegram у четвер, 13 червня.

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Безпекова угода між Україною і США

"Сьогодні справді історичний день. Ми підписали найсильнішу угоду між Україною та США за весь час нашої незалежності", — зазначив Зеленський.

В першу чергу глава держави наголосив, що угода має добре пропрацьовану детальну юридично зобов’язувальну частину.

"Це — надійність підтримки нашої незалежності з боку Америки", — пояснив президент.

Також безпекові гарантії від США, за словами Зеленського, засновані на сталості рівня безпекової та оборонної підтримки. Це стосуватиметься не лише цієї війни, а й миру після війни.

Що ще є в безпековій угоді

В угоді також чітко зазначено, що США підтримують зусилля України для перемоги в цій війні.

"В угоді хороші позиції щодо зброї для нашого захисту. Дуже конкретно — про системи Patriot, дуже конкретно — про постачання Україні ескадрилей винищувачів — саме так, у множині: ескадрилей, — включно з, але не обмежуючись F-16. Ми довго працювали заради цього", — розповів Зеленський.

Глава держави також зазначив, що угода передбачає відповідальність Росії за цю війну та за намагання знищити українців. США підтримують компенсацію завданої Україні шкоди.

"Дякую президентові Байдену та команді, Конгресу Сполучених Штатів за підтримку — обидві партії, обидві палати, дякую. І дякую кожному американському серцю, яке не зраджує свободи та підтримує нас", — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, безпекова угода була укладена під час саміту G7 в Італії. У тексті угоди зазначено, що вона слугуватиме як "міст" до потенційного членства України в НАТО.

Раніше військовий аналітик Денис Попович припустив що на саміті G7 не буде обговорюватися питання передачі Україні систем протиповітряної оборони Patriot.