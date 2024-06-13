Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Історичний день — Зеленський розповів про угоду з США arrow

Історичний день — Зеленський розповів про угоду з США

13 червня 2024 23:24
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Безпекова угода України і США
Володимир Зеленський і Джо Байден. Фото: Офіс президента України
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

Президент України Володимир Зеленський розповів подробиці безпекової угоди із Сполученими Штатами. Зокрема він зазначив, що це найсильніша угода, яку колись підписали між собою дві держави. Вона є історичним днем.

Про це Зеленський написав на своїй сторінці в Telegram у четвер, 13 червня.

Читайте також:

Безпекова угода між Україною і США

"Сьогодні справді історичний день. Ми підписали найсильнішу угоду між Україною та США за весь час нашої незалежності", — зазначив Зеленський.

В першу чергу глава держави наголосив, що угода має добре пропрацьовану детальну юридично зобов’язувальну частину.

"Це — надійність підтримки нашої незалежності з боку Америки", — пояснив президент.

Також безпекові гарантії від США, за словами Зеленського, засновані на сталості рівня безпекової та оборонної підтримки.  Це стосуватиметься не лише цієї війни, а й миру після війни.

Що ще є в безпековій угоді

В угоді також чітко зазначено, що США підтримують зусилля України для перемоги в цій війні.

"В угоді хороші позиції щодо зброї для нашого захисту. Дуже конкретно — про системи Patriot, дуже конкретно — про постачання Україні ескадрилей винищувачів — саме так, у множині: ескадрилей, — включно з, але не обмежуючись F-16. Ми довго працювали заради цього", — розповів Зеленський.

Глава держави також зазначив, що угода передбачає відповідальність Росії за цю війну та за намагання знищити українців. США підтримують компенсацію завданої Україні шкоди.

"Дякую президентові Байдену та команді, Конгресу Сполучених Штатів за підтримку обидві партії, обидві палати, дякую. І дякую кожному американському серцю, яке не зраджує свободи та підтримує нас", — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, безпекова угода була укладена під час саміту G7 в Італії. У тексті угоди зазначено, що вона слугуватиме як "міст" до потенційного членства України в НАТО.

Раніше військовий аналітик Денис Попович припустив що на саміті G7 не буде обговорюватися питання передачі Україні систем протиповітряної оборони Patriot.

 

Україна
США
війна
Володимир Зеленський
Джо Байден
безпека

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

9 червня 2024

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня

5 червня 2024

14:17 Чи задоволені українці Зеленським — КМІС провів масштабне опитування

6 червня 2024

03:27 Увʼязнені у Третій окремій штурмовій бригаді — подробиці мобілізації від Жоріна