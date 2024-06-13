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Исторический день — Зеленский рассказал о соглашении с США

13 июня 2024 23:24
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Соглашение о безопасности Украины и США
Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото: Офис президента Украины
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал подробности соглашения о безопасности с Соединенными Штатами. В частности, он отметил, что это самое сильное соглашение, которое когда-то подписали между собой два государства. Она является историческим днем.

Об этом Зеленский написал на своей странице в Telegram в четверг, 13 июня.

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"Сегодня действительно исторический день. Мы подписали самое сильное соглашение между Украиной и США за все время нашей независимости", — отметил Зеленский.

В первую очередь глава государства подчеркнул, что соглашение имеет хорошо проработанную подробную юридически обязывающую часть.

"Это — надежность поддержки нашей независимости со стороны Америки", — пояснил президент.

Также гарантии безопасности от США, по словам Зеленского, основаны на постоянстве уровня безопасности и оборонной поддержки. Это касается не только этой войны, но и мира после войны.

Что еще есть в договоре о безопасности

В соглашении также четко сказано, что США поддерживают усилия Украины для победы в этой войне.

"В соглашении хорошие позиции относительно оружия для нашей защиты. Очень конкретно — о системах Patriot, очень конкретно — о поставках Украине эскадрилий истребителей — именно так, во множественном числе: эскадрилий, — включая, но не ограничиваясь F-16. Мы долго работали над этим", — рассказал Зеленский.

Глава государства также отметил, что соглашение предусматривает ответственность России за эту войну и попытки уничтожить украинцев. США поддерживают компенсацию нанесенного Украине ущерба.

"Благодарю президента Байдена и команду, Конгресс Соединенных Штатов за поддержку обе партии, обе палаты, спасибо. И спасибо каждому американскому сердцу, которое не изменяет свободе и поддерживает нас", — отметил Зеленский.

Напомним, соглашение о безопасности было заключено во время саммита G7 в Италии. В тексте соглашения отмечено, что оно будет служить как "мост" потенциальному членству Украины в НАТО.

Ранее военный аналитик Денис Попович предположил, что на саммите G7 не будет обсуждаться вопрос передачи Украине систем противовоздушной обороны Patriot.

Украина
США
война
Владимир Зеленский
Джо Байден
безопасность

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