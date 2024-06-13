Безпекова угода України зі США має гарні положення щодо озброєння, — Зеленський

Президенти України та США Володимир Зеленський і Джо Байден. Фото: www.president.gov.ua

Безпекова угода України та США має пункт про військову допомогу. Згідно з цим положенням, українські захисники отримають, зокрема, американські системи протиповітряної оборони та винищувачі.

Про це у четвер, 13 червня, під час спільної пресконференції з лідером США Джо Байденом заявив президент Володимир Зеленський.

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Документ, який Зеленський та Байден підписали сьогодні в Італії, передбачає співпрацю країн з метою розвитку оборонно-промислової бази України. За словами Зеленського, у безпековій угоді є "юридично зобов’язувальна частина", що свідчить про надійність американської підтримки.

"Угода містить гарні положення щодо зброї для нашої оборони, дуже конкретно — щодо систем Patriot, дуже конкретно – щодо постачання ескадронів винищувачів Україні, зокрема F-16. Ми довго для цього працювали", — наголосив глава української держави.

Нагадаємо, безпекова угода була укладена під час саміту G7 в Італії. У тексті угоди зазначено, що вона слугуватиме як "міст" до потенційного членства України в НАТО.

Раніше військовий аналітик Денис Попович припустив що на саміті G7 не буде обговорюватися питання передачі Україні систем протиповітряної оборони Patriot.