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Зеленський подякував прем'єр-міністру Канади за безперервну підтримку України

13 червня 2024 21:40
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Зеленський зустрівся з Трюдо
Володимир Зеленський і Джастін Трюдо. Фото: скріншот Офіса президента
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Джастіном Трюдо. Глава держави подякував очільнику уряду Канади за допомогу України, зокрема за відправлення броньованої військової техніки.

Про це Зеленський написав на своїй сторінці у Telegram у четвер, 13 червня.

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"Змістовна зустріч із прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Дякую Канаді за оборонну підтримку та підготовку майбутніх пакетів, зокрема за відправлення броньованих "медеваків" й іншої бронетехніки", — зазначив Зеленський.
 
За словами Зеленського, сторони обговорили безпекову ситуацію, а також співпрацю у сфері оборони та підготовку до саміту НАТО у Вашингтоні.

"Основна увага — підготовці Глобального саміту миру та його очікуваним результатам. Обговорили також практичну діяльність Міжнародної коаліції за повернення примусово переміщених українських дітей, у якій Канада виступає ініціатором і співлідером", — додав президент.

Раніше ми повідомляли, що у четвер, 13 червня, в Італії Україна уклала двосторонню безпекову угоду з Японією. Документ фіксує основні напрями довгострокової підтримки з боку Японії у сфері безпеки та оборони, гуманітарної допомоги, відновлення та відбудови.

Нагадаємо, що 13 червня розпочався Саміт G7. На міжнародній зустрічі також пролунає питання підтримки України у війні з Росією.

Україна
Джастін Трюдо
Володимир Зеленський
військова допомога
Канада

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