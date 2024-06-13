Зеленский встретился с Трюдо

Зеленский поблагодарил премьер-министра Канады за непрерывную поддержку Украины
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Джастином Трюдо. Глава государства поблагодарил главу правительства Канады за помощь Украины, в том числе за отправку бронированной военной техники.
Об этом Зеленский написал на своей странице в Telegram в четверг, 13 июня.
Встреча Зеленского с Трюдо
"Содержательная встреча с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Спасибо Канаде за оборонную поддержку и подготовку будущих пакетов, в частности, за отправку бронированных "медеваков" и другой бронетехники", — отметил Зеленский.
По словам Зеленского, стороны обсудили ситуацию с безопасностью, а также сотрудничество в сфере обороны и подготовку к саммиту НАТО в Вашингтоне.
"Основное внимание — подготовке Глобального саммита мира и его ожидаемым результатам. Обсудили также практическую деятельность Международной коалиции за возвращение принудительно перемещенных украинских детей, в которой Канада выступает инициатором и солидером", — добавил президент.
Ранее мы сообщали, что в четверг, 13 июня, в Италии Украина заключила двустороннее соглашение о безопасности с Японией. Документ фиксирует основные направления долгосрочной поддержки со стороны Японии в сфере безопасности и обороны, гуманитарной помощи, восстановления и восстановления.
Напомним, что 13 июня начался Саммит G7. На международной встрече прозвучит вопрос поддержки Украины в войне с Россией.
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