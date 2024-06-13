Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Зеленський прокоментував початок саміту G7 arrow

Зеленський прокоментував початок саміту G7

13 червня 2024 18:18
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Заленський на саміті G7 — президент прокоментував початок
Володимир Зеленський та Джорджа Мелоні. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Італії у четвер, 13 червня, розпочинається Саміт G7. На міжнародній зустрічі також пролунає питання підтримки України у війні з Росією.

Захід прокоментував президент України Володимир Зеленський у своєму блозі в Telegram.

Читайте також:

Зеленський прокоментував Саміт G7

За словами президента України, захід зумовлений на підтримку нових можливостей для України.

"Саміт G7. Чітка підтримка України, міжнародного права та справедливого миру. Щодня зміцнюємо наші позиції та додаємо сили нашому захисту життя. Кожна зустріч – заради того, щоб Україна отримала нові можливості для перемоги. Дякую всім нашим партнерам!", — пише глава держави.

Саміт G7 в Італії — останні новини

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський повідомляв, що на італійському саміті Україна отримає гарантії безпеки від США та Японії

Також ми повідомляли, що США та Україна планують підписати угоду про безпеку. Проте після проведення президентських виборів у Штатах, новообраний президент країни може скасувати угоду за власним бажанням. 

Україна
Володимир Зеленський
Італія
саміт
військова допомога
G7

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

9 червня 2024

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня

5 червня 2024

14:17 Чи задоволені українці Зеленським — КМІС провів масштабне опитування