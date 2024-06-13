Заленський на саміті G7 — президент прокоментував початок

Володимир Зеленський та Джорджа Мелоні. Фото: скриншот

В Італії у четвер, 13 червня, розпочинається Саміт G7. На міжнародній зустрічі також пролунає питання підтримки України у війні з Росією.

Захід прокоментував президент України Володимир Зеленський у своєму блозі в Telegram.

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За словами президента України, захід зумовлений на підтримку нових можливостей для України.

"Саміт G7. Чітка підтримка України, міжнародного права та справедливого миру. Щодня зміцнюємо наші позиції та додаємо сили нашому захисту життя. Кожна зустріч – заради того, щоб Україна отримала нові можливості для перемоги. Дякую всім нашим партнерам!", — пише глава держави.

Саміт G7 в Італії — останні новини

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський повідомляв, що на італійському саміті Україна отримає гарантії безпеки від США та Японії.

Також ми повідомляли, що США та Україна планують підписати угоду про безпеку. Проте після проведення президентських виборів у Штатах, новообраний президент країни може скасувати угоду за власним бажанням.