Зеленський прибув на саміт G7 в Італії
Президент України Володимир Зеленський у четвер, 13 червня, прибув до Італії для участі у зустрічі лідерів країн Великої сімки. Його зустріла прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні.
Про це повідомило видання The Guardian.
Зеленський на саміті G7
Під час своєї вступної промови Мелоні наголосила на тому, що саміт має на меті досягнення вагомих досягнень у вирішенні питань, пов’язаних з війною в Україні, ситуацією на Близькому Сході, а також в областях штучного інтелекту і міграції.
Перед початком переговорів президент Зеленський провів зустрічі з керівниками країн G7 та Європейського Союзу, а також обмінявся рукостисканнями з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом.
Раніше Зеленський повідомляв, що на саміті "Великої сімки" в Італії Україна підпише безпекові угоди із Сполученими Штатами Америки та Японією. Ці дві країни — єдині з G7, з якими Київ до цього часу не уклав угоди.
Також ми писали, що США та Україна планують підписати угоду про безпеку. Проте будь-який інший президент США, який буде обраний восени 2024 року, може з неї вийти.
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