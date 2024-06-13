Зеленський прибув на саміт G7

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 13 червня, прибув до Італії для участі у зустрічі лідерів країн Великої сімки. Його зустріла прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні.

Про це повідомило видання The Guardian.

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Під час своєї вступної промови Мелоні наголосила на тому, що саміт має на меті досягнення вагомих досягнень у вирішенні питань, пов’язаних з війною в Україні, ситуацією на Близькому Сході, а також в областях штучного інтелекту і міграції.

Перед початком переговорів президент Зеленський провів зустрічі з керівниками країн G7 та Європейського Союзу, а також обмінявся рукостисканнями з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом.

Раніше Зеленський повідомляв, що на саміті "Великої сімки" в Італії Україна підпише безпекові угоди із Сполученими Штатами Америки та Японією. Ці дві країни — єдині з G7, з якими Київ до цього часу не уклав угоди.

Також ми писали, що США та Україна планують підписати угоду про безпеку. Проте будь-який інший президент США, який буде обраний восени 2024 року, може з неї вийти.