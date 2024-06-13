Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Зеленский прибыл на саммит G7 в Италии arrow

Зеленский прибыл на саммит G7 в Италии

13 июня 2024 17:28
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Зеленский прибыл на саммит G7
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Фото: Reuters
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 13 июня, прибыл в Италию для участия во встрече лидеров стран Большой семерки. Его встретила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Об этом сообщило издание The Guardian.

Читайте также:

Зеленский на саммите G7

Во время своей вступительной речи Мелони отметила, целью саммита является достижение весомых достижений в решении вопросов, связанных с войной в Украине, ситуацией на Ближнем Востоке, а также в областях искусственного интеллекта и миграции.

Перед началом переговоров президент Зеленский провел встречи с руководителями стран G7 и Европейского Союза, а также обменялся рукопожатиями с президентом США Джо Байденом.

Ранее Зеленский сообщал, что на саммите "Большой семерки" в Италии Украина подпишет соглашения о безопасности с Соединенными Штатами Америки и Японией. Эти две страны — единственные из G7, с которыми Киев до сих пор не заключил соглашение.

Также мы писали, что США и Украина планируют подписать соглашение о безопасности. Однако любой другой президент США, который будет избран осенью 2024 года, может из него выйти.

политики
Украина
Владимир Зеленский
Италия
саммит
G7
переговоры

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

9 июня 2024

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня

5 июня 2024

14:17 Довольны ли украинцы Зеленским — КМИС провел масштабный опрос