Зеленский прибыл на саммит G7

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 13 июня, прибыл в Италию для участия во встрече лидеров стран Большой семерки. Его встретила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Об этом сообщило издание The Guardian.

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Во время своей вступительной речи Мелони отметила, целью саммита является достижение весомых достижений в решении вопросов, связанных с войной в Украине, ситуацией на Ближнем Востоке, а также в областях искусственного интеллекта и миграции.

Перед началом переговоров президент Зеленский провел встречи с руководителями стран G7 и Европейского Союза, а также обменялся рукопожатиями с президентом США Джо Байденом.

Ранее Зеленский сообщал, что на саммите "Большой семерки" в Италии Украина подпишет соглашения о безопасности с Соединенными Штатами Америки и Японией. Эти две страны — единственные из G7, с которыми Киев до сих пор не заключил соглашение.

Также мы писали, что США и Украина планируют подписать соглашение о безопасности. Однако любой другой президент США, который будет избран осенью 2024 года, может из него выйти.