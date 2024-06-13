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Який сенс у Саміті миру без РФ — чого очікує Україна

13 червня 2024 06:44
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Саміт миру у Швейцарії без Путіна та Байдена - чого чекати Україні
Володимир Зеленський. Фото: з відкритих джерел
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

У Швейцарії 15-16 червня відбудеться Глобальний саміт миру, де представники майже сотні країн, обговорюватимуть формулу миру президента України Володимира Зеленського. І хоч мова йтиме про російсько-українську війну, представників ворожої країни не буде. 

Як це вплине на результати саміту і що очікує Україна, Новини.LIVE дізналося в міжнародного експерта Богдана Яременка. 

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Глобальний саміт миру 

"Сенс цього саміту — збільшувати кількість країн, які підтримують ідею мирних переговорів і  таким чином тиснути на Росію. На саміт винесені три пункти формули миру Зеленського. І ніякої іншої позиції в України немає. Втома когось із нас зовсім не означає, що в держави змінюється національний інтерес – відновити загальновизнані  кордони. І про це говорить міжнародне право", — сказав Яременко. 

Він додав, якщо Україна змінить позицію щодо повернення територій до кордонів 1991 року, то це означатиме, що ми готові віддати все і залишити собі Закарпатську область. 

"Якщо це покоління втомилося, то інше знайде в собі сили", — додав Яременко щодо національної боротьби. 

За його словами, цей саміт не результат, а частина процесу, який давно йде. Це високого рівня дипломатичні маневри. 

"Важливі ті країни, які підтримують і мають потенціал вести за собою інші. То всі наші друзі. Вони будуть представлені на дуже серйозному рівні. Сьогодні вже йде 90+ країн учасників, більше збирають лише на Генасамблеї ООН. З точки зору РФ кожна країна-учасник — це величезна втрата і поразка. Важливі ті країни, які ніколи не брали участь, і віддалені країни. Але не варто когось виділяти. Весь саміт — це тиск на Росію, і Росія це саме так і сприймає. Тому вона веде суперактивну діяльність, щоб це підірвати", — підсумував Яременко.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський розповів, що  близько ста країн готові взяти участь у Саміті миру. За його словами, деякі ключові союзники ще не підтвердили своєї участі у цьому заході. Деякі країни відмовилися через те, що на саміті не буде Росії. 

Володимир Зеленський
війна
саміт
Формула миру

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