Саммит мира в Швейцарии без Путина и Байдена - чего ждать Украине

Владимир Зеленский. Фото: из открытых источников

В Швейцарии 15-16 июня состоится Глобальный саммит мира, где представители почти сотни стран будут обсуждать формулу мира президента Украины Владимира Зеленского. И хотя речь пойдет о российско-украинской войне, представителей вражеской страны не будет.

Как это повлияет на результаты саммита и что ожидает Украина, Новини.LIVE узнало у международного эксперта Богдана Яременко.

Читайте также:

Глобальный саммит мира

"Смысл этого саммита — увеличивать количество стран, поддерживающих идею мирных переговоров, и таким образом давить на Россию. На саммит вынесены три пункта формулы мира Зеленского. И никакой другой позиции у Украины нет. Усталость кого-то из нас совсем не означает, что у государства меняется национальный интерес — восстановить общепризнанные границы".

Он добавил, что если Украина изменит позицию по возвращению территорий к границам 1991 года, то это будет означать, что мы готовы отдать все и оставить себе Закарпатскую область.

"Если это поколение устало, то другое найдет в себе силы", — добавил Яременко по поводу национальной борьбы.

По его словам, этот саммит не результат, а часть давно идущего процесса. Это высокого уровня дипломатические маневры.

"Важны те страны, которые поддерживают и имеют потенциал вести за собой другие. Это все наши друзья. Они будут представлены на очень серьезном уровне. Сегодня уже идет 90+ стран участников, больше собирают только на Генассамблее ООН. С точки зрения РФ, каждая страна-участник — это огромная потеря и поражение. Важны те страны, которые никогда не участвовали, и отдаленные страны. Но не стоит кого-то выделять. Весь саммит — это давление на Россию, и Россия именно так и воспринимает. Поэтому она ведет суперактивную деятельность, чтобы это подозорвать", — подытожил Яременко.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что около ста стран готовы принять участие в Саммите мира. По его словам, некоторые ключевые союзники еще не подтвердили своего участия в этом мероприятии. Некоторые страны отказались из-за того, что на саммите не будет России.