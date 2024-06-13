Заленский на саммите G7 – президент прокомментировал начало

Владимир Зеленский и Джорджа Мелони. Фото: скриншот

В Италии в четверг, 13 июня, начинается Саммит G7. На международной встрече прозвучит вопрос поддержки Украины в войне с Россией.

Мероприятие прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский в своем блоге в Telegram.

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По словам президента Украины, мероприятие направлено на поддержку новых возможностей для Украины.

"Саммит G7. Четкая поддержка Украины, международного права и справедливого мира. Ежедневно укрепляем наши позиции и добавляем силы нашей защиты жизни. Каждая встреча – ради того, чтобы Украина получила новые возможности для победы. Спасибо всем нашим партнерам!", — пишет глава государства.

Саммит G7 в Италии — последние новости

Напомним, ранее Владимир Зеленский сообщал, что на итальянском саммите Украина получит гарантии безопасности от США и Японии.

Также мы сообщали, что США и Украина планируют подписать соглашение о безопасности. Однако после проведения президентских выборов в Штатах новоизбранный президент страны может отменить соглашение по собственному желанию.