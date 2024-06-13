Україна та Японія підписали двосторонню безпекову угоду — що відомо

Зеленський підписав безпекову угоду із Японією — деталі
У четвер, 13 червня, в Італії Україна уклала двосторонню безпекову угоду з Японією. Документ фіксує основні напрями довгострокової підтримки з боку Японії у сфері безпеки та оборони, гуманітарної допомоги, відновлення та відбудови.
Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у соцмережі X.
Безпекова угода між Японією та Україною
В Італії Зеленський підписав двосторонню безпекову угоду з Японією. Подібну угоду Президент України планує заключити із США, адже це єдині країни G7, з якими Україна не мала безпекових угод.
"Прем'єр-міністр Яп онії Фуміо Кісіда і я щойно підписав угоду про безпеку між Україною та Японією. Унікальний документ з однією з найбільш економічно та технологічно розвинених країн світу", — йдеться в повідомленні.
Зеленський зазначив, що цього року Японія має надати Україні 4,5 млрд доларів і підтримуватиме нашу країну протягом усього 10-річного терміну дії угоди.
"Це включає допомогу у сфері безпеки та оборони, гуманітарну допомогу, технічну та фінансову співпрацю, а також спільні зусилля щодо Формули миру. Крім того, угода передбачає санкції проти агресора та зусилля щодо притягнення агресора до відповідальності", — написав глава держави.
Окремий блок угоди стосується співпраці в галузі промисловості, де Японія посідає провідні позиції у світі. Країни вивчатимуть можливості для розвитку промислової бази України, зокрема шляхом залучення приватного сектору, створення спільних підприємств та проведення досліджень.
Варто зауважити, що це перша угода з країною, яка укладена не з країною-членом НАТО, а з країною Тихоокеанського регіону.
Нагадаємо, що 13 червня розпочинається Саміт G7. На міжнародній зустрічі також пролунає питання підтримки України у війні з Росією.
Нагадаємо, що країни "Великої сімки" домовилися надати Україні 50 млрд доларів із прибутку від заморожених активів Росії.
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