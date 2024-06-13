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Зеленський підписав безпекову угоду із Японією — деталі

13 червня 2024 19:12
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Україна та Японія підписали двосторонню безпекову угоду — що відомо
Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда та Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

У четвер, 13 червня, в Італії Україна уклала двосторонню безпекову угоду з Японією. Документ фіксує основні напрями довгострокової підтримки з боку Японії у сфері безпеки та оборони, гуманітарної допомоги, відновлення та відбудови.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у соцмережі X.

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В Італії Зеленський підписав двосторонню безпекову угоду з Японією. Подібну угоду Президент України планує заключити із США, адже це єдині країни G7, з якими Україна не мала безпекових угод.

"Прем'єр-міністр Яп онії Фуміо Кісіда і я щойно підписав угоду про безпеку між Україною та Японією. Унікальний документ з однією з найбільш економічно та технологічно розвинених країн світу", — йдеться в повідомленні. 

Зеленський підписав безпекову угоду із Японією — деталі - фото 1
Допис Зеленського. Фото: скриншот

Зеленський зазначив, що цього року Японія має надати Україні 4,5 млрд доларів і підтримуватиме нашу країну протягом усього 10-річного терміну дії угоди.

Україна уклала двосторонню безпекову угоду з Японією
Підписання безпекової угоди між Україною та Японією. Фото: Офіс Президента

"Це включає допомогу у сфері безпеки та оборони, гуманітарну допомогу, технічну та фінансову співпрацю, а також спільні зусилля щодо Формули миру. Крім того, угода передбачає санкції проти агресора та зусилля щодо притягнення агресора до відповідальності", — написав глава держави.

Окремий блок угоди стосується співпраці в галузі промисловості, де Японія посідає провідні позиції у світі. Країни вивчатимуть можливості для розвитку промислової бази України, зокрема шляхом залучення приватного сектору, створення спільних підприємств та проведення досліджень. 

Варто зауважити, що це перша угода з країною, яка укладена не з країною-членом НАТО, а з країною Тихоокеанського регіону.

Нагадаємо, що 13 червня розпочинається Саміт G7. На міжнародній зустрічі також пролунає питання підтримки України у війні з Росією.

Нагадаємо, що  країни "Великої сімки" домовилися надати Україні 50 млрд доларів із прибутку від заморожених активів Росії. 

Володимир Зеленський
Італія
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