Украина и Япония подписали двустороннее соглашение о безопасности — что известно

Премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

В четверг, 13 июня, в Италии Украина заключила двустороннее соглашение о безопасности с Японией. Документ фиксирует основные направления долгосрочной поддержки со стороны Японии в сфере безопасности и обороны, гуманитарной помощи, восстановления и восстановления.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в соцсети X.

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В Италии Зеленский подписал двустороннее соглашение о безопасности с Японией. Подобное соглашение Президент Украины планирует заключить с США, ведь это единственные страны G7, с которыми у Украины не было соглашений о безопасности.

"Премьер-министр Японии Фумио Кисида и я только что подписал соглашение о безопасности между Украиной и Японией. Уникальный документ с одной из наиболее экономически и технологически развитых стран мира" , — говорится в сообщении.

Публикация Зеленского. Фото: скриншот

Зеленский отметил, что в этом году Япония должна предоставить Украине 4,5 млрд. долларов и будет поддерживать нашу страну в течение всего 10-летнего срока действия соглашения.

Подписание соглашения о безопасности между Украиной и Японией. Фото: Офис Президента

"Это включает помощь в сфере безопасности и обороны, гуманитарную помощь, техническое и финансовое сотрудничество, а также совместные усилия по Формуле мира. Кроме того, соглашение предусматривает санкции против агрессора и усилия по привлечению агрессора к ответственности", — написал глава государства.

Отдельный блок соглашения касается сотрудничества в области промышленности, где Япония занимает лидирующие позиции в мире. Страны будут изучать возможности развития промышленной базы Украины, в частности путем привлечения частного сектора, создания совместных предприятий и проведения исследований.

Следует отметить, что это первое соглашение со страной, заключенное не со страной-членом НАТО, а со страной Тихоокеанского региона.

Напомним, что 13 июня начинается Саммит G7. На международной встрече прозвучит вопрос поддержки Украины в войне с Россией.

Напомним, что страны "Большой семерки" договорились выделить Украине 50 млрд долларов из прибыли от замороженных активов России.