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Зеленский уточнил, какое оружие получит Украина в рамках соглашения по безопасности с США

13 июня 2024 23:26
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Безопасное соглашение Украины с США имеет хорошие положения по вооружению, — Зеленский
Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото: www.president.gov.ua
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Соглашение по безопасности между Украиной и США содержит пункт о военной помощи. Согласно этому положению, украинские защитники получат, в частности, американские системы противовоздушной обороны и истребители.

Об этом в четверг, 13 июня, во время совместной пресс-конференции с лидером США Джо Байденом заявил президент Владимир Зеленский.

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Документ, который Зеленский и Байден подписали в Италии, предусматривает сотрудничество стран в целях развития оборонно-промышленной базы Украины. По словам Зеленского, в соглашении есть "юридически обязывающая часть", что свидетельствует о надежности американской поддержки.

"Соглашение содержит хорошие положения по оружию для нашей обороны, очень конкретно — по системам Patriot, очень конкретно — по поставкам эскадронов истребителей Украине, в частности F-16. Мы долго для этого работали", — подчеркнул глава украинского государства.

Напомним, соглашение по безопасности было заключено во время саммита G7 в Италии. В тексте соглашения отмечено, что оно будет "мостом" на пути к потенциальному членству Украины в НАТО.

Ранее военный аналитик Денис Попович предположил, что на саммите G7 не будет обсуждаться вопрос передачи Украине систем противовоздушной обороны Patriot.

Владимир Зеленский
ПВО
соглашение
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Украина
F-16
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истребитель

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