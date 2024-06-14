Україна веде перговори ще з десятьма країнами щодо підписання безпекових угод

Візит Президента України до Італії для участі у Спеціальному засіданні G7. Фото: Офіс президента

Україна підписала двосторонні безпекові угоди зі всіма країнами "Великої сімки". Президент Володимир Зеленський повідомив, що наразі ведуться переговори ще з десятьма країнами щодо укладання подібних угод.

Про це глава держави сказав після саміту G7 в Італії, передає Офіс Президента.

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У своїй заяві Зеленський наголосив на тому, що задоволений безпековими угодами зі США та Японією, які були підписані у четвер, 13 червня, на саміті "Великої сімки" у Італії.

"Є й дві безпекові угоди. Історичний результат зі США — двостороння безпекова угода, яка виводить наші відносини на рівень справжнього союзництва. Це найсильніша угода з Америкою за всі 33 роки нашої незалежності. Також є дуже перспективна безпекова угода з Японією — це перша така угода з країною з-поза меж НАТО, з Тихоокеанського регіону", — йдеться в повідомленні.

Також глава держави розповів про плани щодо укладання подібних угод зі ще десятьма країнами.

"Зараз уже сім безпекових угод – з усіма країнами G7. І загалом уже 17 угод підписані, ще 10 ми готуємо до підписання", — заявив Зеленський.

Нагадаємо, що лідер США Джо Байден та Президент Володимир Зеленський 13 червня на саміті "Великої сімки" у Італії підписали десятирічну двосторонню безпекову угоду, яка має на меті посилити захист України проти російської агресії.

Зеленський розповів подробиці безпекової угоди із Сполученими Штатами. Зокрема він зазначив, що це найсильніша угода, яку колись підписали між собою дві держави.

Ми писали, що будь-який інший президент США, який буде обраний восени 2024 року, може з неї вийти.

Також Україна уклала двосторонню безпекову угоду з Японією. Документ фіксує основні напрями довгострокової підтримки з боку Японії у сфері безпеки та оборони, гуманітарної допомоги, відновлення та відбудови.