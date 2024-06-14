Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Зеленський анонсував підписання безпекових угод ще з 10 країнами arrow

Зеленський анонсував підписання безпекових угод ще з 10 країнами

14 червня 2024 12:34
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Україна веде перговори ще з десятьма країнами щодо підписання безпекових угод
Візит Президента України до Італії для участі у Спеціальному засіданні G7. Фото: Офіс президента
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Україна підписала двосторонні безпекові угоди зі всіма країнами "Великої сімки". Президент Володимир Зеленський повідомив, що наразі ведуться переговори ще з десятьма країнами щодо укладання подібних угод.

Про це глава держави сказав після саміту G7 в Італії, передає Офіс Президента.

Читайте також:

Безпекові угоди між Україною та країнами-партнерами

У своїй заяві Зеленський наголосив на тому, що задоволений безпековими угодами зі США та Японією, які були підписані у четвер, 13 червня, на саміті "Великої сімки" у Італії.

"Є й дві безпекові угоди. Історичний результат зі США — двостороння безпекова угода, яка виводить наші відносини на рівень справжнього союзництва. Це найсильніша угода з Америкою за всі 33 роки нашої незалежності. Також є дуже перспективна безпекова угода з Японією — це перша така угода з країною з-поза меж НАТО, з Тихоокеанського регіону", — йдеться в повідомленні. 

Також глава держави розповів про плани щодо укладання подібних угод зі ще десятьма країнами.

"Зараз уже сім безпекових угод – з усіма країнами G7. І загалом уже 17 угод підписані, ще 10 ми готуємо до підписання", — заявив Зеленський.

Нагадаємо, що лідер США Джо Байден та Президент Володимир Зеленський 13 червня на саміті "Великої сімки" у Італії підписали десятирічну двосторонню безпекову угоду, яка має на меті посилити захист України проти російської агресії. 

Зеленський розповів подробиці безпекової угоди із Сполученими Штатами. Зокрема він зазначив, що це найсильніша угода, яку колись підписали між собою дві держави. 

Ми писали, що будь-який інший президент США, який буде обраний восени 2024 року, може з неї вийти.

Також Україна уклала двосторонню безпекову угоду з Японією. Документ фіксує основні напрями довгострокової підтримки з боку Японії у сфері безпеки та оборони, гуманітарної допомоги, відновлення та відбудови.

Володимир Зеленський
Італія
угода
саміт
війна в Україні
США
країни
війна
безпека
Україна
Японія
Офіс президента

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

9 червня 2024

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку

5 червня 2024

14:17 Чи задоволені українці Зеленським — КМІС провів масштабне опитування

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення