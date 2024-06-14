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Зеленский анонсировал подписание соглашений о безопасности еще с 10 странами

14 июня 2024 12:34
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Украина ведет переговоры еще с десятью странами о подписании соглашений о безопасности
Визит Президента Украины в Италию для участия в специальном заседании G7. Фото: Офис президента
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Украина подписала двусторонние соглашения о безопасности со всеми странами "Большой семерки". Президент Владимир Зеленский сообщил, что сейчас ведутся переговоры еще с десятью странами по заключению подобных соглашений.

Об этом глава государства сказал после саммита G7 в Италии, передает Офис Президента.

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В своем заявлении Зеленский отметил, что удовлетворен соглашениями о безопасности с США и Японией, которые были подписаны в четверг, 13 июня, на саммите "Большой семерки" в Италии.

"Есть и два соглашения о безопасности. Исторический результат с США — двустороннее соглашение о безопасности, которое выводит наши отношения на уровень настоящего союзничества. Это самое сильное соглашение с Америкой за все 33 года нашей независимости. Также есть очень перспективное соглашение о безопасности с Японией — это первое такое соглашение. со страной из-за пределов НАТО, из Тихоокеанского региона", — говорится в сообщении.

Также глава государства рассказал о планах по заключению подобных соглашений с еще десятью странами.

"Сейчас уже семь соглашений о безопасности — со всеми странами G7. И в общей сложности уже 17 соглашений подписаны, еще 10 мы готовим к подписанию ", — заявил Зеленский.

Напомним, что лидер США Джо Байден и Президент Владимир Зеленский 13 июня на саммите "Большой семерки" в Италии подписали десятилетнее двустороннее безопасное соглашение, направленное на усиление защиты Украины против российской агрессии.

Зеленский рассказал подробности соглашения о безопасности с Соединенными Штатами. В частности, он отметил, что это самое сильное соглашение, которое когда-то подписали между собой два государства.

Мы писали, что любой другой президент США, который будет избран осенью 2024 года, может из нее выйти.

Также Украина заключила двустороннее соглашение о безопасности с Японией. Документ фиксирует основные направления долгосрочной поддержки со стороны Японии в сфере безопасности и обороны, гуманитарной помощи, восстановления и восстановления.

Владимир Зеленский
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Офис президента

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