Зеленский прибыл в Швейцарию. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Швейцарию на Глобальный саммит мира. Цель этого мероприятия – приблизить справедливый и долговременный мир для Украины.

Об этом Зеленький написал на своей странице в Telegram в пятницу, 14 июня.

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Президент Зеленский прибыл на Глобальный саммит мира

"Прибыл в Швейцарию на Глобальный саммит мира. Впереди два дня активной работы со странами со всех уголков мира, с разными народами, которые, однако, объединены общей целью — приблизить справедливый и длительный мир для Украины", — заявил президент.

По мнению главы государства, Саммит мира позволит глобальному большинству сделать конкретные шаги в сферах, которые важны для каждого государства в мире. В частности, речь идет о ядерной и продовольственной безопасности, возвращении военнопленных, депортированных лиц, в частности украинских детей.

Также президент рассказал, что в саммите примут участие около 100 стран и международных организаций.

"Благодарен всем, кто решил приобщиться и продемонстрировать глобальное лидерство и преданность миру, международному праву и Уставу ООН", — отметил Зеленский.

Роль международного сообщества в мире

Вместе с мировым сообществом, отметил президент, Украина должна приложить все усилия, чтобы положить конец войнам, агрессиям и колониальной оккупации. Также нужно сделать невозможным их повторение.

Зеленский добавил, что формат Саммита предусматривает возможность каждой нации продемонстрировать свое лидерство в достижении общих целей.

"Голос ответственного мирового большинства способен приблизить мир и восстановить полную силу Устава ООН. Уверен, что все люди мира хотят справедливого мира и уважения каждой нации", — резюмировал президент.

Ранее мы сообщали, что Зеленский во время визита в Италию встретился с Папой Римским Франциском. Глава государства обсудил с главой римско-католической церкви несколько важных вопросов, связанных с войной в Украине.

Напомним, что во время визита в Италию Владимир Зеленский подписал двусторонние соглашения о безопасности с США и Японией. Он сообщил, что сейчас ведутся переговоры еще с десятью странами по заключению подобных соглашений.