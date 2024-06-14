Зеленський зустрівся з Папою Римським під час візиту в Італію

Папа Франциск зустрівся з Володимиром Зеленським. Фото: Vatican News

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Італії зустрівся з Папою Римським Франциском. Глава держави обговорив з очільником римсько-католицької церкви кілька важливих питань, пов’язаних із війною в Україні.

Про це повідомляють Новини Ватикану та сам президент у своєму Telegram в п’ятницю, 14 червня.

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Зустріч відбулася в південноіталійському містечку Борґо-Еньяція, куди Святіший Отець прибув для того, щоб взяти участь у відкритій сесії зустрічі G7.

Зазначимо, що це третя зустріч Папи Франциска з Володимиром Зеленським, якого він приймав у Ватикані 8 лютого 2020 року та 13 травня 2023 року.

Глава держави обговорив з Понтифіком наслідки російської агресії проти України, ракетно-дроновий терор загарбників та складну ситуацію в енергетиці унаслідок російських атак.

"Дякую Його Святості за молитви за мир для України, духовну близькість із нашим народом та гуманітарну допомогу для наших людей", — зазначив Президент.

Окремою темою для обговорення стала українська формула миру, роль Ватикана у встановленні справедливого і тривалого миру для нашої держави. Торкнулися й очікувань Саміту миру у Швейцарії, який відбудеться 15-16 червня.

"Цінуємо участь Ватикану в Саміті та зусилля, спрямовані на наближення миру, зокрема щодо повернення українських дітей, викрадених Росією", — підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, на український Саміт миру офіційно запросили Папу Римського Франциска. Конференція відбудеться в Бюргенштоці у Швейцарії.

Раніше глава Офісу Президента України Андрій Єрмак під час робочого візиту до Італії зустрівся з Папою Франциском. Вони говорили про підготовку до Глобального Саміту миру та повернення українських дітей.

Також ми повідомляли, що Папа Римський Франциск закликав українську та російську сторону організувати обмін полоненими. Йдеться про формулу "всіх на всіх".