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Президент України зустрівся із прем’єр-міністром Індії — яка мета

14 червня 2024 15:13
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
.Президент України зустрівся із Прем’єр-міністром Індії — про що говорили
Президент України із прем’єр-міністром Індії
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Під час візиту Президента України Володимира Зеленського для участі в саміті країн "Великої сімки" глава держави зустрівся із прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Вони обговорили двосторонні відносини та розширення торгівлі.

Про це повідомив Офіс Президента у п'ятницю, 14 червня.

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У межах робочого візиту до Італії для участі в саміті країн "Групи семи" Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

Новина дописується.

Володимир Зеленський

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