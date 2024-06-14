.Президент України зустрівся із Прем’єр-міністром Індії — про що говорили

Президент України зустрівся із прем’єр-міністром Індії — яка мета
14 червня 2024 15:13
Президент України із прем’єр-міністром Індії
Під час візиту Президента України Володимира Зеленського для участі в саміті країн "Великої сімки" глава держави зустрівся із прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Вони обговорили двосторонні відносини та розширення торгівлі.
Про це повідомив Офіс Президента у п'ятницю, 14 червня.
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У межах робочого візиту до Італії для участі в саміті країн "Групи семи" Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді.
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