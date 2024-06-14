.Президент України зустрівся із Прем’єр-міністром Індії — про що говорили

Президент України із прем’єр-міністром Індії

Під час візиту Президента України Володимира Зеленського для участі в саміті країн "Великої сімки" глава держави зустрівся із прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Вони обговорили двосторонні відносини та розширення торгівлі.

Про це повідомив Офіс Президента у п'ятницю, 14 червня.

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