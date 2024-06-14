Президент Украины встретился с Премьер-министром Индии - какова цель встречи

Президент Украины Владимир Зеленский с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Фото: Офис Президента

В ходе визита Президента Украины Владимира Зеленского в Италию для участия в саммите стран "Большой семерки" глава государства встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Политики обсудили двусторонние отношения и расширение торговли.

Об этом сообщил Офис Президента в пятницу, 14 июня.

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В рамках рабочего визита в Италию для участия в саммите стран "Большой семерки" Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Встреча Зеленского и Нарендра Моди в Италии. Фото: Офис Президента

В ходе встречи лидеры обсудили развитие двусторонних отношений и возможности обмена опытом в применении новых технологий в сельском хозяйстве.

Глава государства также рассказал о функционировании черноморского транспортного коридора, позволяющего увеличить экспорт подсолнечного масла в Индию и объемы торговли другими категориями товаров.

"Зеленский проинформировал о подготовке к Глобальному саммиту мира и поблагодарил Премьер-министра Индии за ожидаемое присутствие на мероприятии делегации высокого уровня. Лидеры обсудили пункты повестки дня Саммита" , — говорится в сообщении.

Напомним, что во время визита в Италию Владимир Зеленский подписал двусторонние соглашения о безопасности с США и Японией . Он сообщил, что сейчас ведутся переговоры еще с десятью странами по заключению подобных соглашений.

Также мы писали, что глава государства провел телефонный разговор с китайским лидером. По словам главы государства, Си Цзиньпин заверил, что Китай не намерен поставлять оружие в Российскую Федерацию.