Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Президент Украины встретился с премьер-министром Индии — о чем говорили arrow

Президент Украины встретился с премьер-министром Индии — о чем говорили

14 июня 2024 15:13
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Президент Украины встретился с Премьер-министром Индии - какова цель встречи
Президент Украины Владимир Зеленский с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Фото: Офис Президента
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

В ходе визита Президента Украины Владимира Зеленского в Италию для участия в саммите стран "Большой семерки" глава государства встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Политики обсудили двусторонние отношения и расширение торговли.

Об этом сообщил Офис Президента в пятницу, 14 июня.

Читайте также:

Зеленский встретился с премьер-министром Индии

В рамках рабочего визита в Италию для участия в саммите стран "Большой семерки" Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Президент Украины встретился с премьер-министром Индии - о чем говорили - фото 1
Встреча Зеленского и Нарендра Моди в Италии. Фото: Офис Президента

В ходе встречи лидеры обсудили развитие двусторонних отношений и возможности обмена опытом в применении новых технологий в сельском хозяйстве.

Глава государства также рассказал о функционировании черноморского транспортного коридора, позволяющего увеличить экспорт подсолнечного масла в Индию и объемы торговли другими категориями товаров.

"Зеленский проинформировал о подготовке к Глобальному саммиту мира и поблагодарил Премьер-министра Индии за ожидаемое присутствие на мероприятии делегации высокого уровня. Лидеры обсудили пункты повестки дня Саммита" , — говорится в сообщении.

Напомним, что во время визита в Италию Владимир Зеленский подписал двусторонние соглашения о безопасности с США и Японией . Он сообщил, что сейчас ведутся переговоры еще с десятью странами по заключению подобных соглашений.

Также мы писали, что глава государства провел телефонный разговор с китайским лидером. По словам главы государства, Си Цзиньпин заверил, что Китай не намерен поставлять оружие в Российскую Федерацию.

Владимир Зеленский
Италия
экспорт
саммит
война в Украине
война
Индия
помощь
Офис президента
G7
президент

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

9 июня 2024

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

5 июня 2024

14:17 Довольны ли украинцы Зеленским — КМИС провел масштабный опрос

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня