Зеленский встретился с Папой Римским во время визита в Италию

Папа Франциск встретился с Владимиром Зеленским. Фото: Vatican News

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Италию встретился с Папой Римским Франциском. Глава государства обсудил с главой римско-католической церкви несколько важных вопросов, связанных с войной в Украине.

Об этом сообщают Новости Ватикана и сам президент в своем Telegram в пятницу, 14 июня.

Читайте также:

Зеленский говорил с Понтификом о последствиях агрессии РФ и Саммит мира

Встреча состоялась в южноитальянском городке Борго-Эньяция, куда Папа прибыл для того, чтобы принять участие в открытой сессии встречи G7.

Это третья встреча Папы Франциска с Владимиром Зеленским, которого он принимал в Ватикане 8 февраля 2020 года и 13 мая 2023 года.

Глава государства обсудил с Понтификом последствия российской агрессии против Украины, ракетно-дроновый террор захватчиков и сложную ситуацию в энергетике в результате российских атак.

"Благодарю Его Святейшества за молитвы за мир для Украины, духовную близость с нашим народом и гуманитарную помощь для наших людей", — отметил Президент.

Отдельной темой для обсуждения стала украинская формула мира, роль Ватикана в установлении справедливого и продолжительного мира для нашего государства. Затронули и ожидания Саммита мира в Швейцарии, который состоится 15-16 июня.

"Ценим участие Ватикана в Саммите и усилия, направленные на приближение мира, в частности по возвращению украинских детей, похищенных Россией", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, на украинский Саммит мира официально пригласили Папу Римского Франциска. Конференция состоится в Бюргенштоке в Швейцарии.

Ранее глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак во время рабочего визита в Италию встретился с Папой Франциском. Они говорили о подготовке к Глобальному Саммиту мира и возвращении украинских детей.

Также мы сообщали, что Папа Римский Франциск призвал украинскую и российскую сторону организовать обмен пленными. Речь идет о формуле "всех на всех".